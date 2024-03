V Nymburce a okolí existuje jediná klasická světelná křižovatka se semaforem, při vjezdu na nymburské náměstí u Elišky. Deník tam během chvíle získal několik záběrů, kdy řidiči projížděli křižovatkou na oranžovou.

Je však nutné zároveň říci, že většina z nich už byla prakticky na hranici křižovatky, když oranžová na semaforu naskočila, a zastavení v takové situaci by buď nebylo bezpečné vzhledem k řidičům za daným vozem, nebo vůbec technicky možné. Našli se ovšem i takoví řidiči, kteří poměrně daleko před křižovatkou při naskočení oranžové zrychlili, aby jí stačili projet. Jeden šofér jedoucí od náměstí dokonce na žlutou vůbec nereagoval a v době průjezdu křižovatkou už mu naskočila červená.

Zkušenosti z křižovatek

Oslovení řidiči buď o tak přísném postihu za průjezd na oranžovou vůbec nevědí, nebo o něm sice slyšeli, ale ještě nikdy se jim nestalo, že by to někdo řešil. „Už mi přišlo domů pár pokut s fotkou za rychlost, ale za průjezd na oranžovou ne. Musím přiznat, že jsem jedním z těch, kteří na oranžovou zrychlí, aby to stihli projet. Ale na červenou nikdy, to bych si nedovolil,“ konstatoval profesionální řidič Martin z Nymburka, který rozváží po republice nápoje.

Další šofér Michal to podle svých slov řeší podle aktuální situace. „Když jsem dost daleko od semaforu a vím, že to v klidu dobrzdím, tak to udělám. Když ale jedu padesát a nejsem si jistý, jestli bych to ubrzdil, tak to radši přišlápnu,“ vysvětlil Michal.

Podle jeho mínění je ale špatně řešena viditelnost nymburského semaforu na náměstí z pohledu řidiče přijíždějícího po Tyršově ulici, který chce zabočit doprava směrem k mostu. „Tam je to velmi nepřehledné a na semafor není dobře vidět. Stalo se mi, že jsem se podíval doleva na náměstí, odkud nic nejelo, žádní chodci nebyli ani u přechodu a člověka taková situace říká - jeď. Až ve zpětném zrcátku jsem viděl, že na semaforu byla červená. Přímo v pohledu jsem ho ani na chvíli neměl,“ vysvětluje situaci, která není až tak výjimečným jevem.

Prokázání přestupku

Podle vedoucího Dopravního inspektorátu v Nymburce Josefa Ulricha se policisté na kontrolu průjezdu na oranžovou nezaměřují. „Máme tu řadu okružních křižovatek, ovšem se semaforem pouze tu jedinou na náměstí. Stalo se před dvěma týdny, že tam kolega přistihl řidiče při průjezdu na červenou. Řidič dostal pokutu 4 500 korun, což je v současnosti skutečně ten nejnižší možný postih,“ řekl Ulrich. Šofér podle zákona přijde také o šest bodů. Stejně přísné jsou tresty při prokázaném průjezdu na oranžovou.

Jenže to je z logiky věci mnohem těžší prokázat. Redakce Deníku oslovila advokáta Toma Novotného z kanceláře Iuris Utriusque R&B Kolín. Podle něho je potřeba uvést, co řidič porušuje, když nerespektuje světelnou signalizaci, a v jakém případě je či není bezpečné zastavit. „Spousta z nás, když blikne oranžová, ji spíš projede, než abychom zabrzdili. V principu je oranžová na přípravu k jízdě. V obráceném gardu je oranžová znamením toho, že máme zpomalovat, ne šlápnout na plyn, protože bude červená a křižovatku nelze projet. S jedinou výjimkou, a to když to není bezpečné nebo v technických možnostech vozidla zastavit,“ upozornil advokát, který uvedl názorný příklad. „Když jsme pár metrů před semaforem a blikne oranžová, ani sebelepší auto nezastaví před semaforem, pokud jede padesát, aby nezůstalo stát uprostřed křižovatky. Jak ovšem vidíte, že blikne oranžová, měl byste předvídat, že člověk před vámi na to může dupnout, měl byste si držet odstup a zpomalovat. A pak je otázka, kdy je zastavení bezpečné. Pokud řídíte kamion, máte náklad, nebo v autě třeba nábytek v kufru, a nechcete, aby vám zlomil při zastavení vaz, je to jiné, než když máte prázdné auto,“ poznamenal Novotný.

Podle něho tedy záleží na vyhodnocení policisty, zda řidič mohl či nemohl bezpečně zastavit. „Když řidič podepíše na místě úmluvu k blokové pokutě, jde to do správního řízení a už není odvolání. Hodně záleží na videozáznamu, pokud ho má policista ze svého auta nebo také zda má řidič v autě kameru. Poté se dokazuje, zda mohl či nemohl bezpečně zastavit. Pokud policista vyhodnotí, že řidič mohl bezpečně zastavit a řidič nemá jakýkoliv důkaz o opaku, v praxi nemá možnost se jakýmkoli způsobem proti rozhodnutí bránit. V rámci bezpečnosti a vlastního bodového konta proto doporučuji na oranžovou nejezdit a neriskovat debatu o tom, zda bylo možné zastavit bezpečně,“ uzavřel advokát.