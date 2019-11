Svatomartinský průvod uzavře o víkendu lyské náměstí

Husovo náměstí v Lysé nad Labem bude o víkendu, případně až do pondělí, uzavřeno kvůli Svatomartinskému lampionovému průvodu. Řidiči by se měli náměstí vyhnout od soboty 9. listopadu od 18 hodin do neděle 10. listopadu 21 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Libor Plíhal

Průvod s lampiony tradičně vyjde z Husova náměstí v neděli 10. listopadu 17.30 hodin. V případě nepříznivého počasí přesunou organizátoři oslavu svatého Martina přímo na pondělní svátek Martina 11. listopadu a náměstí zůstane běžnému provozu uzavřeno i v tento den.

Autor: Olga Vendlová