Zní to jako vtip? Ale není! Do začátku Vánoc chybí už jen 146 dnů. A necelé čtyři měsíce do začátku Adventu, kdy se Vánoční stromy stěhují do center měst a začíná jejich výzdoba. Proto radnice spolu s organizátory oslav přelomu roku začínají už nyní shánět letošní Vánoční stromy, které ozdobí náměstí.