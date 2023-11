Svatební jedle

Jedle na zahradě Zikmundových měří snad 18 metrů. Právě její výška a nestabilita v silném větru se jí stane osudnou. Ačkoliv se vánočním stromem nestane, půjde k zemi. „Náklony na obě strany jsou opravdu velké a máme strach nejen my, ale také sousedi, kteří nás požádali, abychom to nějak řešili,“ vysvětluje důvod odstranění jedle Marta Zikmundová. Vitální dáma před pár dny oslavila své 85. narozeniny a strom s manželem vlastníma rukama na zahradě sázeli.

„Můžu vám říci přesně, že tomu stromu je 61 let. Hned po svatbě jsme si ho s manželem přivezli z kraje lesa v Konárovicích, odkud muž pochází. Byl to asi půlmetrový malinkatý stromek, ani jsme pořádně nevěděli, co to je. No a od té doby tady roste,“ usmívá se paní Marie při vzpomínce na dobu, kdy jí bylo 24 let. Strom je skutečně mohutný. Viditelnou vadou jsou však chybějící větve z jedné strany ve spodní části stromu. A pro potřeby vánočního stromu už zmíněná špička. Naopak jeho předností je rovný kmen. Jeho dny jsou však už sečteny. Rodina začne shánět potřebná povolení pro jeho odstranění a v dohledné době tedy Kramolínova ulice přijde o dvě krásně rostlé jedle.