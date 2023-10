/FOTO, VIDEO/ Potraviny, drogistické zboží, ale třeba také kuchyňské potřeby typu sběraček. To vše bude součástí sortimentu nového supermarketu, který stojí v ulici Jurije Gagarina vedle dětského hřiště. Vznikl z původního výměníku, který donedávna sloužil jako restaurace.

Nad průčelím nového obchodu visí cedule s názvem Mix C. Jeho provozovateli budou vietnamští obchodníci. Ti Deníku potvrdili, že v současné době probíhají finální závozy zboží a poslední úpravy interiéru. „Otevřeme ve středu 18. října. Otevřeno bude od 7 ráno do 19 nebo 20 hodin. A to jak ve všední dny, tak v sobotu a v neděli,“ uvedl jeden z provozovatelů. Díky jejich ochotě jsme jako první mohli nahlédnout i dovnitř.

Jak to v obchodě vypadá, jsme zachytili ve fotogalerii a na videu. Uvnitř jsou dlouhé regály, na nichž jsou už vyrovnány jak trvanlivé potraviny včetně konzerv, tak třeba sladkosti v podobě čokolád. Potraviny budou dominantním zbožím a budou blíže k hlavnímu vchodu. V zadní části obchodu nabízí supermarket drogistické zboží, například prací prášky, mycí prostředky či hygienické potřeby. Kromě toho jsme viděli regály s kuchyňskými potřebami včetně hrnců a sběraček.

Levnější zboží

Oslovili jsme i ženu bydlící v paneláku naproti novému obchodu. S otázkou, co proměně z dřívější restaurace na nový supermarket říká. „Že bych z toho byla kdovíjak nadšená, to zase ne. Za krásných letních večerů jsme si ráda na zahrádku před restauraci skočila na pivo, bylo to příjemné posezení,“ krčí rameny starší žena. Ale až nový obchod otevře, půjde také zmapovat situaci uvnitř.

„Jsem ženská, samozřejmě se tam půjdu podívat. Oni občas mívají ve srovnání s běžnými obchody některé věci levnější. Například prostředky na mytí nádobí kupuju v jednom obchodě provozovaném vietnamskými obchodníky skoro o polovinu levněji, než jinde. Tak snad budou mít i tady něco levnějšího,“ svěřila se žena žijící na sídlišti už dlouhá desetiletí. „Dřív v té budově byly systémy, které regulovaly rozvod tepla do všech paneláků. Poslední roky tam zřídili restauraci. No a vidíte, teď tam bude obchod. K čemu všemu může jedna budova sloužit,“ zamyslela se obyvatelka sídliště.