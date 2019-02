Netřebice - Výstavba plynové biostanice v lokalitě Šumbor u Netřebic se zatím odkládá. Firma Proagro doposud nepožádala ani o stavební povolení. Zřejmě jí chybí dotace.

Statek Šumbor, kde má být zřízena biostanice | Foto: Deník/ Lukáš Trejbal

Kauzu výstavby plynové biostanice na statku Šumbor poblíž Netřebic jsme opustili přesně před rokem. Firma Proagro tu chce postavit stanici, která by spalovala zvířecí výkaly a sloužila jako dodavatel elektřiny pro velkovýkrmnu prasat. Částečně by též dodávala teplo.

Lidé z Netřebic a nedalekých Úmyslovic jsou zásadně proti takové stavbě. Bojí se zápachu. „Stavbu budeme oddalovat, jak to jen půjde,“ řekla před časem starostka Netřebic Miluše Líbalová s tím, že se už na kraj obec třikrát odvolala.

Krajský úřad stavbu před rokem posvětil, pokud Proagro ještě navíc postaví halu, ve které se budou výkaly vyskladňovat. „Šlo o slepičí trus. Kraj požadoval halu, kde by se za autem hned zavřelo. Poté by se náklad odplachtoval a přeložil do zásobníků. Tím by se údajně zamezilo zápachu,“ upřesnil starosta Úmyslovic Miroslav Fejfar.

Ovšem nic se zatím neděje. Proagro dosud ani nepožádalo o stavební povolení na stavebním úřadu v Nymburce. „Oni musí zažádat o stavební povolení. Pokud ho dostanou, úřad o tom obec informuje, jelikož Šumbor patří do katastru Netřebic,“ ví starostka Líbalová. Jestli k tomu dojde, okamžitě se prý znovu odvolá, tentokrát na občansko právní soud.

Spekuluje se i o tom, že Státní zemědělský intervenční fond, který je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie, pozastavil dotace na takové biostanice. „Nic takového jsme nezaznamenali,“ řekl tiskový mluvčí Fondu Vladimír Voráček. Nikoho z firmy Proagro se námnepodařilo zastihnout.