Nymburk - Lidé mohli ve čtvrtek ovlivnit podobu dvou nymburských sídlišť. Na veřejné projednání studie revitalizace sídlišť v Jankovicích a Drahelicích však dorazila jen hrstka místních.

Architekt Petr Lešek představil studii revitalizace sídliště v Jankovicích. | Foto: Deník/Tomáš Koníček

S naprostým nezájmem ze strany lidí se setkalo čtvrteční veřejné projednání studie regenerace sídlišť v Jankovicích a Drahelicích. Na veřejnou prezentaci s architekty, ve které se lidé mohli k návrhům vyjadřovat, dorazilo všeho všudy osm lidí. Lidé, kteří na sídlišti bydlí, měli přitom možnost ovlivnit to, jak bude okolí jejich domovů v budoucnu vypadat.

Veřejnost radnice svolala ve čtvrtek do Obecního domu. Připomínky a návrhy, které k prezentovaným studiím lidé měli, projedná rada města a do studie se zapracují. „Je to dlouhodobý materiál, který se bude vyvíjet. Měl by to být základní dokument k dalšímu využití sídliště,“ řekl místostarosta Miloš Petera, který se prezentace zúčastnil jako jediný z vedení radnice. Do konce roku by pak město chtělo mít studii v konečném stavu. „Od příštího roku, podle finančních možností, bychom ji začali po etapách plnit,“ dodal Petera.

V obou lokalitách by měla přibýt nová parkovací místa, po kterých místní už řadu let volají. V Jankovicích by jich mohlo přibýt okolo 250, v Drahelicích více než 400. Podle obou projektů by navíc na sídlištích mohly vzniknout parkovací domy, čímž by počet míst k parkování ještě vzrostl. Podle Miloše Petery však ani tak nemůžou lidé počítat s tím, že budou parkovat přímo pod oknem svého bytu.

Obnovy by se měla dočkat i zeleň a vzhled sídlišť jako takových. Počítá se i s renovací dětských hřišť a herních prvků. Nové podoby by se měly dočkat i dvory na kontejnery.

Studie na obnovu sídlišť počítá v novými parkovacími místy

Jak se na čtvrteční prezentaci ukázalo, největším problémem na obou nymburských sídlištích je parkování. Například v Drahelicích je v současné době na 1584 bytových jednotek jen 219 parkovacích míst. O něco lepší je situace v Jankovicích, kde je v současnosti 415 parkovacích stání a počítá se až s 690 místy bez garáží.

Obě projekční kanceláře, které na studiích pracovaly, se proto snažily ve svých projektech počty míst k parkování navýšit.

Změnit by se měla i podoba stání pro kontejnery na odpad. „Popeláři nám tu jezdí po trávě a ničí ji, ale jinudy se ke kontejnerům nedostanou,“ postěžovala si jedna z obyvatelek Jankovic. I to by se však v budoucnu mělo změnit. „Navrhujeme nové stání pro kontejnery, blíže silnici , kde bude dostatečně široká cesta pro popeláře,“ řekl architekt Petr Lešek.

V křižovatce ulic Sadová a Růžová by podle návrhu v budoucnu mohlo vzniknout i vyvýšené náměstí. Tím však obnova Jankovic nekončí. V návrhu se objevil i les s jezírkem, nebo válecí louka s brodem přes potok Liduška. Podél potoka se počítá i s cyklostezkou a pěší zónou.

Změny čekají i sídliště v Drahelicích, nebo „starák“, jak ho znají místní. I tady se počítá s novými parkovacími místy. Přibýt by jich mělo 423. „Bylo by možné vytvořit i rezervní plochy,“ dodal architekt Jaroslav Kroupa. Ty by mohly vzniknout z každé strany mateřské školy Větrník a také z druhé strany polikliniky, než je současné parkoviště, nebo u technických služeb.

Výhledovým místem je pak parkovací plocha mimo sídliště u Drahelické ulice. Alternatovou je také parkovací dům, pro který firma vybrala místo v areálu bývalé betonárky za poliklinikou.

V rámci regenerace sídliště v Drahelicích se obnovy dočká i zeleň. „Pamatovali jsme i na plochy pro děti,“ řekl Kroupa. Ty by v Drahelicích měly být dvě. Jedna pro menší děti u Výměníku. Druhá plocha o kousek dál naproti domu služeb by pak sloužila větším dětem například pro míčové hry.

Jankovice:

Drahelice:

