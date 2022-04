Chata, kterou kraj nedávno koupil od dědiců, se má proměnit v Hrabalův památník, připomínající život, dílo i odkaz úspěšného spisovatele; její otevření veřejnosti zřejmě doprovodí i vybudování ubytovacích prostor pro mladé autory, kteří by mohli být zváni na tvůrčí pobyty. Studenti ČVUT mají navrhnout, co a v jaké podobě je třeba doplnit: pro areál Hrabalovy chaty připraví návrhy provozního zázemí.

Vedení fakulty zástupci kraje oslovili na základě memoranda o spolupráci s Českým vysokým učením technickým z roku 2018, připomněl středočeský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09). A myšlenka, že návrhy technického zázemí by se mohly zrodit v hlavách mladé generace, nadchla obě strany. „Věřím, že studenti při řešení využijí svůj tvořivý potenciál a neotřelý přístup. Moc se na jejich návrhy těšíme,“ konstatoval Švenda.

Jestliže je v plánu otevřít prostory chaty veřejnosti, je třeba pro návštěvníky a personál vytvořit odpovídající zázemí v podobě sociálního zařízení, odpočinkového místa i pokladny – což by mělo vzniknout v samostatném objektu. Počítá se i s prostorem pro případně konané lektorské programy a setkávání. „V případě vytvoření dostatečných podmínek bychom rádi v novém objektu umožnili také například příležitostné rezidenční pobyty pro spisovatele,“ uvažuje radní. Zuzana Žídková z krajského úřadu doplnila, že samotná nynější chata by měla přiblížit Hrabalův život v Kersku – počítá se ale i s představením lokální historie a připomenutím Kerska ve filmu.

Studenti budou své projekty připravovat v rámci semestrálních prací. Kraj je má dostat v polovině června. Pak se počítá s jejich představením veřejnosti. Určitě je formou výstavy přiblíží Polabské muzeum v Poděbradech – a k vidění by snad měly být i v Kersku. Předsedkyně výboru krajského zastupitelstva pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Lucie Cirkva Chocholová (Piráti) předpokládá, že v té souvislosti by Hrabalova chata mohla být krátkodobě zpřístupněna. S otevřením se podle jejích slov počítá v rámci programu Hrabalova Kerska. Poprvé veřejnost mohla nahlédnout do chaty v únoru – a akce se tehdy setkala s obrovským zájmem.