/FOTO, VIDEO/ Na včerejší tragické události v Praze a smrt nejméně 14 lidí reagují také města, Nymburk i Poděbrady ruší páteční i sobotní kulturní program. Na obou radnicích zavlály černé vlajky a byla zřízena pietní místa, kam mohou lidé přijít zapálit svíčku nebo uctít památku obětí tichou vzpomínkou.

Město zřídilo pietní místo na kraji lázeňského parku u sochy TGM. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

V Poděbradech se na kolonádě se v pátek konal poslední den adventních trhů. To je však jediná akce, která nebyla zrušena. „S ohledem na včerejší tragickou událost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se město Poděbrady rozhodlo zrušit páteční adventní program na kolonádě. Zrušeno je odpolední divadelní představení Putování do Betléma i Vánoční koncert Daniela Hůlky,“ řekl Deníku starosta Roman Schulz. Město také zřídilo pietní místo na kraji lázeňského parku u sochy TGM. Na radnici zavlála černá vlajka. „21. prosinec se stal jedním z nejčernějších dnů naší novodobé historie. (…) Přejme si, aby nás tato tragédie spojila dohromady a abychom při sobě stáli s trvalým vědomím, že lidský život je tou nejvyšší hodnotou,“ uvedl starosta Poděbrad.

Akce ruší i Nymburk

Podobně postupuje i radnice v Nymburce. Koncert kapely The Tap Tap plánovaný na páteční odpoledne se v plánovaném termínu neuskuteční. Bude přesunut na blíže zatím neurčený termín. Stejně tak se v sobotu, v den vyhlášeného státního smutku, nebude podávat Starostův svařák. Na ten mohou zájemci přijít při Tříkrálovém zvonění v sobotu 6. ledna. „Považujeme za nevhodné, aby se v takové situaci avizované akce uskutečnily. Na Náměstí Přemyslovců bude během pátku umístěna kondolenční kniha a zřízeno pietní místo, na kterém budou lidé moci vyjádřit svou soustrast zapálením svíčky. Myšlenkami jsme stále s těmi, které včerejší událost v budově Filozofické fakulty v Praze zasáhla,“ řekla Marta Svobodová, mluvčí nymburské radnice.

Rozezní se zvony

Jak už bylo řečeno, vláda vyhlásila na sobotu 23. prosince státní smutek. Zároveň vyzvala, aby v poledne uctili všichni minutou ticha památku obětí šíleného střelce a rozezněly se po celé zemi zvony. Týkat se to bude i nymburského kostela svatého Jiljí. Potvrdil to farář Jaroslav Krajl. „V současné době zvony nezvonily kvůli prováděným opravám. Ve chvíli, kdy se pracovníci pohybovali na lešení v blízkosti zvonů, tak by to byl problém. Ale zítra v poledne určitě zvonit budeme, počítáme s tím,“ řekl Deníku katolický duchovní.