Některé školy však mají problém v tom, že jim utíká doba praktické výuky. Například Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Nymburce. Její ředitelka Dagmar Sitná ví, že pedagogové i studenti si se situací poradí. „Zažili jsme to už na jaře. Můžeme se na to dobře připravit. Distanční výuka bude probíhat různě vzhledem k jednotlivým oborům,“ uvedla ředitelka.

Například zubní technici tak budou hledat odborná videa na sociálních sítích i na místech, která jim doporučí učitelé. Ti budou se žáky na dálku řešit potřebná témata, ale uvidí se s nimi i živě přes obrazovku. „Umíme využívat systémy komunikace. Výuka bude doplněna i videohovory,“ vysvětlila Dagmar Sitná.

Co je však velkým handicapem distanční výuky, je nemožnost absolvovat praxi. „Bohužel nám utíkají hodiny praxe, které máme domluvené v některých zařízeních. A praktické věci se prostě na dálku nenaučíte,“ doplnila ředitelka zdravotnické školy.

Velmi podobně pojmenovala nejpalčivější problém distanční výuky také Hana Podzimková, ředitelka Středního odborného učiliště a Střední odborné školy Městec Králové. V něm se připravují například budoucí kuchaři, mechanici, zahradníci, ale i zdravotníci a pracovníci v sociálních službách.

„Největším problémem bude otázka praktického vyučování. Přicházíme tak o dohodnutý odborný výcvik. Jak v provozovnách restaurací, tak třeba i v nemocnicích v Městci Králové i Novém Bydžově. S teoretickou distanční výukou bychom se vypořádali možná i delší dobu. Pokud ovšem bude trvat nemožnost praktické výchovy déle než zatím deklarovaných 14 dnů, bude to skutečně velký problém,“ má jasno ředitelka městeckého učiliště a odborné školy.

Teoretická distanční výuka bude podle jejích slov kombinací zadávání úkolů školákům přes systém Bakalář a částečnou online výukou, kdy se učitelé spojí se žáky prostřednictvím některých aplikací a budou zjišťovat, zda žáci splnili zadané úkoly.

Konkrétně se k chystaným čtrnácti dnům distanční výuky odmítla vyjádřit ředitelka hotelové školy v Poděbradech Jana Podoláková. Na dotaz, co bude pro školu tím nejzásadnějším problém v rámci distanční výuky, uvedla, že je momentálně plně zaneprázdněná její přípravou. „V tuto chvíli se snažíme připravit program jak pro učitele, tak pro studenty tak, aby to co nejlépe celé fungovalo. Konkrétněji se k tomu nyní vyjadřovat nechci, mám opravdu hodně práce,“ uvedla ředitelka.