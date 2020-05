Opatření o dodržování parkovacích zón mohou strážníci kontrolovat už od středy. „Na základě vládního usnesení s účinností od 28. dubna se ruší vládní nařízení ze dne 16. března o placených zónách parkování. Od 29. dubna tak platí placené zóny parkování dle standardního režimu po celém Nymburce. Prosíme, dejte pozor a předejděte případným pokutám za špatné parkování,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous.

Vedení města také upozorňuje na to, že bylo opětovně otevřeno Turistické a informační centrum na náměstí Přemyslovců vedle budovy radnice. „Do 25. května budou upraveny otevírací hodiny, a to ve všední den v čase 9 - 17 hodin, o víkendu a státních svátcích od 8 do 17 hodin,“ doplnil mluvčí radnice.