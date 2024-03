Ze snímků je patrné, že doby těžko identifikovatelných omáček a tuhých řízků jsou definitivně pryč. „Už několik měsíců se zaměřujeme na zlepšení servírování standardní stravy pacientům na odděleních. Děkujeme našim šikovným zaměstnancům, že jim záleží na tom, aby jídlo na talíři také dobře vypadalo,“ uvedla jednatelka nemocnice Nela Kvačková.

Celodenní nadstandardní menu je v ceně nadstandardních pokojů v porodnici nymburské nemocnice. „Objednat si ho ale mohou pacienti bez dietního omezení na všech našich odděleních,“ připomněla Kvačková.

Ukázky jídel nezůstaly na sociální síti bez odezvy. „Musím pochválit stoprocentní zlepšení úrovně celé nemocnice. Strava, sestřičky, lékaři, no prostě celý personál a prostředí super. To už není nemocnice, ale VIP hotel. Díky,“ napsala Hana Kuncová. „Člověk aby se do té nemocnice snad i těšil,“ připojila se Dáša Stránská. „Já si jdu k vám asi lehnout, to je jako v luxusním hotelu,“ přispěla komentářem Hana Kudrlová.