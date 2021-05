Strašně jsme se těšili! Zákazníky nymburských zahrádek neodradil ani deštík

/FOTOGALERIE/ To, na co se řada lidí těšila skoro půl roku, přišlo v pondělí. Hostinští, barmani a restauratéři natlačili vzduch do pivních trubek, rozpálili plotny v kuchyních a číšníci se vzorně připravenými bílými košilemi se opět začali točit kolem zákazníků.

Před restaurací Biograf na nymburském náměstí. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

První přísun především hladových hostů na zahrádky se čekal kolem poledne. Vyplnila se však předpověď počasí a v centru Nymburka teplota nedosáhla ani na 20 stupňů, po obloze se honila temná oblaka a kolem půl jedné přišel i májový deštík. Před vyhlášenou restaurací Biograf se zahrádka krátce po dvanácté hodině zaplnila zhruba z poloviny. Přesto byla úleva znát na hostech usmívajících se na číšníky i na personálu, který se po dlouhé době vrátil ke své profesi. „Hrozně jsem se těšila,“ odpověděla usměvavá Lucie Daňková ze Sadské, když před ní obsluha položila kávu a kolu. „Nemusím nutně na jídlo, mě stačí tahle pohoda a příjemné posezení,“ doplnila vzápětí a spokojenějšího člověka možná na náměstí v tu chvíli nebylo. Očkování má za sebou už čtvrtina učitelů ve Středočeském kraji Přečíst článek › Stejně pozitivně naladění byla i servírka Lucie Kotasová, kterou přirozeně potěšilo, že přišli i zákazníci na oběd. „Počasí nám bohužel nepřeje, ale lidé chodí. Až vysvitne slunce, věříme, že se to ještě zlepší,“ konstatovala servírka a v podstatě tak vystihla motto dne všech provozovatelů restaurací. Na druhé straně náměstí před Záložnou přistály před dvěma dámami talíře s bramborovou kaší a řízkem. „My máme stejné příjmení,“ hlásila starší z obou dam. „A jsme hrozně rády, že se zase můžeme takhle potkat a vidět. Moc nám to chybělo,“ doplní ji ta mladší. Nakonec obě dámy s příjmením Richterová prozradily, že jsou v poměru tchyně a bývalá snacha. „Je skvělé, že se můžeme potkat a řešit zase spolu některé věci,“ doplnila snacha a dále už jsme je od talířů s tradičním českou pochoutkou nezdržovali. OBRAZEM: Ruské kolo už zase nabízí pohled na Poděbrady z výšky Přečíst článek › Zhruba polovina stolů byla zaplněná také na kryté zahrádce na sídlišti U Skleníku. „Už jsme tu měli jednoho pána, který se choval nevhodně. Museli jsme se sním rozloučit,“ říká servírka kulantně. Pro jídlo si přišel i jeden z místních policistů. „Mám jídlo do krabiček s sebou a dneska si můžu dát i pivo, služba mi dopoledne skončila,“ usmíval se u stolu. Slabší to bylo v restauracích, kde jádro zákazníků tvoří večerní hosté, kteří přijdou na pivo. Jen pár jedinců s pivem sedělo před jednou odpolední venku před zálabskou restaurací U Kocoura. Bar U Mlejna se chystal otevřít tradičně až na pátou a jeho provozovatelka vyvěsila na vstupní vrátka ceduli s nápisem: Vstup povolen pouze s negativním testem a pozitivní náladou.