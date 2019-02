Stoletý most v Sojovicích nahradí nový

Sojovice – Přes sto let starý most v Sojovicích zmizí. A na jeho místě vyroste nový. Úzký most na silnici mezi Lysou nad Labem a Starou Boleslaví zatím patří mezi nehorší ve Středočeském kraji.

Most v Sojovicích. | Foto: Archiv obce/Aleš Střecha

Uleví se cyklistům, chodcům, ale hlavně řidičům. Ti si totiž musí na mostě dávat přednost, neboť se tam na vozovku dvě auta vedle sebe nevejdou. „Jezdím tudy často a už se mi stalo, že jsem v noci jel od Staré Boleslavi a na most z druhé strany vjelo další auto, přestože mi mělo dát přednost. Chvíli jsme se dohadovali a já nakonec vycouval," vysvětluje strasti sojovického mostu řidič Tomáš Volný ze Staré Boleslavi. Podle mluvčího kraje Pavla Lochaře začnou práce v červenci. „Stavba mostu by neměla významně zasáhnout do provozu na komunikaci, protože se bude stavět v úplně nové silniční stopě. A za provozu," připomněl Lochař, podle kterého proto nebude stanovena objízdná trasa. Předpokládané náklady na celou stavbu mají přesáhnout 155 milionů korun. Pětaosmdesát procent, nejvýš však asi 132 milionů, pochází z dotace z evropských fondů, zbytek zaplatí Středočeský kraj. Nový most má stát přibližně sto metrů jižně od stávajícího. Přímo naváže na budoucí trasu obchvatu Sojovic a Skorkova – Podbrah. Sojovický most je pro vesnici klíčový, jinak by se místní lidé dostávali na pravý břeh Jizery obtížně přes Brandýs nad Labem – Starou Boleslav nebo Předměřice nad Jizerou. Jde o přeložku silnice druhé třídy číslo 331, jejíž součástí bude přemostění Jizery o celkové délce 487 metrů. Samotný most bude dlouhý sedmaosmdesát metrů, další dva záplavové mosty budou mít po osmatřiceti metrech. Podle Heleny Frintové z tiskového odboru Středočeského kraje bude mít nový most dva jízdní pruhy. „Počítáme také s rozšířením krajnic pro bezpečnější pohyb cyklistů. Zvýší se i parametry mostu, nyní je nosnost osm tun, nově bude pro jediné vozidlo deset tun. Současně se zlepší díky příznivějšímu tvaru a rozměru koryta i zvětšením světlosti mostu odtokové poměry pod mostem a v jeho okolí," uvedla Helena Frintová. Stavba má začít během letošního července, dokončena by měla být v říjnu příštího roku.

Autor: Milena Krejsová