/FOTOGALERIE/ Druhá část projektu Tlapka v dlani, v jehož rámci cvičí budoucí vodící psy pro nevidomé vězni z Jiřic, má za sebou úspěšné tři měsíce. Oba přibližně půlroční svěřenci, německý ovčák Utah a fenka teriéra Caira, poslouchají první příkazy svých páníčků. Dovedou jít u nohy, sednout, lehnout i přijít na zavolání.

Druhá část projektu Tlapka v dlani, v jehož rámci cvičí budoucí vodící psy pro nevidomé vězni z Jiřic, má za sebou úspěšné tři měsíce. | Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Názorně to předvedli před pár dny zástupcům médií i generálnímu řediteli Vězeňské služby Petru Dohnalovi. Ten si projekt výcviku psů několika vězni pochvaluje. „Přesně zapadá do naší koncepce, kdy se odsouzení zapojují do různých fází života na svobodě, aby pak sami po propuštění našli způsob, jak se už do vězení nevrátit,“ řekl Petr Dohnal.