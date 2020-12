„Kvůli stanoveným opatřením a obavám z toho, že přijde tradičně spousta lidí, jsme to tentokrát museli zrušit. Je nám to líto,“ řekla Eva Čápová z lyského útulku. A podobné je to i na Huslíku.

Bez nadílky nezůstanou

Vánoční procházka za zvířaty však znamenala pro provozovatele útulku i stanice velkou pomoc při shánění krmiva. Často ze svátečních darů dokázali krmit některá zvířata i celé měsíce. Nyní je riziko, že o tak velkou nadílku pro zvířata přijdou. Proto vyzývají své fanoušky, aby přinesli dárky zvířatům už nyní nebo v následujících dnecha týdnech.

V Lysé mají pejskové vánoční stromek už ozdobený. „Potěšit je dárky můžete i nyní, vždy v pracovních dnech mezi devátou a dvanáctou hodinou. Chlupáči uvítají kvalitní granule, které se dají koupit přímo v našem útulku, nebo přírodní sušené pamlsky, konzervy i antiparazitika v pipetě,“ vyjmenovala možné dárky pro opuštěné psy Eva Čápová. Naopak z hygienických důvodů tam nebudou přijímat matrace, deky a plyšové hračky, kterých mají navíc dostatečné zásoby.

Na hranici přežití

Připravena je i kasička pro ty, kdo chtějí přispět konkrétní částkou. „V letošním roce velmi uvítáme také finanční pomoc, opravdu jakoukoli částku, i malou. Bohužel se pohybujeme na hranici přežití. Věříme, že tu s podporou veřejnosti budeme pro ztracené psí duše i nadále,“ doplnila Čápová.

Hromadné setkání, na kterém se vždy sešlo i velké množství dárků, se letos neodehraje ani na Huslíku. Poprvé byla hojně navštěvovaná událost uspořádána před osmi lety a od té doby se opakuje každý rok. „Vždy to byl pro nás krásný zážitek sledovat, kolik lidí chce pomoci,“ řekl vedoucí stanice Luboš Vaněk.

Granule i staré noviny

Tentokrát však současná situace neumožňuje vzájemná setkávání většího počtu lidí, proto se v záchranné stanici rozhodli, že Vánoce budou probíhat od první adventní neděle každý den kromě pondělí od 10 do 14.30 hodin. „V tuto dobu je možné až do konce roku zajít na Huslík s dárečky pro zvířata,“ připomněl vedoucí stanice.

„Mohou to být dárky v podobě ovesných vloček, granulí pro psy i kočky, konzerv, kapsiček, piškotů, jablek, mrkví, salátů, slunečnice, pšenice, ječmene, tvrdého pečiva a starých novin nebo ručníků. Pro zájemce o podporu konkrétních živočichů funguje kampaň Dávej smysl, kde si každý může vybrat, co podpoří,“ řekl Vaněk.

Také pro Huslík bude finanční pomoc od veřejnosti zásadní. I proto, že letos opět dosáhli rekordu v počtu přijatých zvířat. Od počátku roku tam bylo ošetřeno 2 150 živočichů, což je zatím nejvíce v historii stanice. Přes šedesát procent živočichů se ve stanici uzdraví a vypustí je zpět do volné přírody.

Pomoci opuštěným zvířatům se rozhodly také nymburská a poděbradská radnice. Ve vstupních halách budov na náměstí Přemyslovců i Jiřího náměstí jsou vyzdobené vánoční stromky, pod něž je možné dávat dárky pro zvířata.

V Nymburce jde letos výhradně o pomoc kočkám z poděbradského útulku Catky. Pejskové prý ještě čerpají z loňských darů. Darovat lze krmení, pamlsky, hračky, stelivo i deky, a to v době otevření vstupní haly, tedy v pondělí od 12 do 17, v úterý a čtvrtek od 8 do 11 a ve středu od 8 do 13 hodin.

Na poděbradskou radnici je možné přinést dárky pro kočky ze stejného zařízení, ale i pro psy z místního útulku. Konkrétně potěší granule, konzervy, pamlsky, stelivo pro kočky, chovatelské potřeby nebo dezinfekční prostředky pro úklid. Sbírka pokračuje do 6. ledna a je přístupná vždy v pondělí a ve středu v časech od 9 do 11 a od 14 do 17 hodin.