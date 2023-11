Pobavíme se s kolegy

Podle ředitele nymburského gymnázia Jiřího Kuhna důvod ke stávce existuje. „Podle stávajících návrhů se má například výrazně snížit počet odučených hodin. Obecně návrhy současného ministra negují to, co bylo dosaženo dříve,“ myslí si Kuhn. O tom, jestli se jím vedená škola do stávky zapojí a případně v jaké formě, bude diskutovat se svými kolegy. Jasno by podle něj mělo být do konce týdne. Ředitelka Základní školy Tyršova Soňa Obická podle svých slov sama organizovat stávku nebude. Nicméně bude se bavit s kolegy a kolegyněmi ve škole, jaký mají názor na věc, a podle toho se zařídí. „Budu zjišťovat, kdo se chce ke stávce připojit a zda budeme v ten den schopni zajistit chod školy a dohled nad žáky. Pokud by to byla větší skupina pracovníků, kteří budou stávkovat, pak se situací seznámíme zřizovatele i rodiče,“ řekla Obická.

V krajním případě by to podle ní znamenalo i zavření školy na pondělí 27. listopadu. „Ale nechci předjímat, uvidím podle reakce kolegů,“ doplnila ředitelka školy, kterou navštěvuje přes 600 žáků. Sama nesouhlasí především s financováním nepedagogických pracovníků, kteří kromě velmi nízké mzdy žijí údajně ve stresu z toho, že o práci přijdou. „Vypouštění zpráv z ministerstva o tom, že se budou škrtat pozice kuchařek, uklízeček, případně budou placeni obcemi a podobně nejsou dobrou zprávou a mohou se podepsat i na zdraví těchto lidí, kteří kvůli tomu žijí ve stresu,“ je přesvědčena Obická. S ředitelem gymnázia se shoduje, že současné změny ve školství jdou špatným směrem.

Peníze na projekty máme

Naopak ředitel Základní školy Komenského Tomáš Danzer důvody stávkovat nevidí. Ve středu ráno nepředpokládal, že by stávka chystaná odboráři měla výrazně omezit chod školy. „Budeme o tom jednat na pedagogické radě. Ale co vím od kolegů, většinou nemají chuť stávkovat. Máme tu relativně malou odborovou buňku, samozřejmě počkáme na její vyjádření. Ale osobně si myslím, že není ke stávce důvod,“ uvedl Danzer. Podle jeho názoru mají školy aktuálně na své projekty dostatek peněz. „Krok odborů k vyhlášení stávky je podle mě šlápnutí vedle,“ řekl ředitel ZŠ Komenského. Ten také nepředpokládá, že by v pondělí 27. listopadu byla škola uzavřena.mŘeditel Základní školy Letců R.A.F. Jiří Cabrnoch se o vyhlášení stávky dozvěděl z mailové pošty v úterý večer.

O situaci se chce bavit s učiteli i dalšími pracovníky ve škole. „Zatím na to máme tři týdny. Budu s kolegy jednat o tom, jak budeme postupovat a případně jaká opatření přijmeme,“ řekl Deníku Cabrnoch. Podle něj připadá v úvahu například to, že by část dětí byla pod dozorem a neprobíhala by standardní výuka. Ale konkrétní výstupy z jednání zatím nechce předjímat. „Až se domluvíme, budeme samozřejmě včas informovat jak rodiče, tak zřizovatele,“ doplnil Cabrnoch. O tom, jak se zachová Střední zdravotnická škola v Nymburce, rozhodne v nejbližších dnech užší vedení školy. „Zatím k tomu mám pouze informace z médií a chci si jich k tomu zjistit více. Budu o tom jednat s kolegy a jasno bychom měli mít příští pondělí,“ řekl ředitel školy Tomáš Vaněk.

Poděbrady: zatím nikdo nepřišel

Situaci zatím neřešili ani na poděbradské Základní škole Václava Havla. „Zatím za mnou nikdo nepřišel, že by se chtěl ke stávce připojit. Určitě se o tom budeme bavit, ale zatím jsme to neřešili,“ konstatoval ve středu ráno Vlastimil Špinka, ředitel školy. Ředitel Základní školy TGM Vlastislav Sýkora o stávce slyšel zatím jen z médií. „Do datové schránky nic nepřišlo. Nevím ani nic o tom, že by tu někdo zakládal stávkový výbor. Samozřejmě budu zjišťovat, jak to bude s postojem kolegů. V tuto chvíli nedokážu říct, zda v pondělí 27. listopadu bude škola zavřená nebo nebude, zda se bude vyučovat nebo ne,“ uvedl Sýkora. On sám podle svých slov stávkovat nebude a byl by raději, kdyby probíhala normální výuka.