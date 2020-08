Stavební ruch u zdymadla se zastavil v době, kdy se stavbyvedoucí a vedoucí divize dodavatelské firmy ocitli v karanténě a nemohli řídit další práce. Převzetí posledních dílů stavby bylo pozastaveno.

Podle mluvčího města Petra Černohouse tato skutečnost neznamená vyšší náklady. „Finančně se určitě nic nemění, pouze se o karanténu prodloužil termín,“ potvrdil.

Neznamená to ani výraznější komplikace pro pěší. „Stále funguje přívoz, kterého mohou lidé využít, současně se asi pět set metrů odtud vzdušnou čarou nachází kamenný most,“ připomněl Černohous.





Vedení města nyní muselo řešit právě problematiku přívozu: plánované snížení hladiny Labe totiž na podzim zastaví plavidlo Blanice, které není pro podobné podmínky stavěné. Náhradní přívoz zajistí plavidlo Mojmír s kapacitou jedenácti osob, jezdit na Labi začne od konce září po dobu deseti týdnů.

Nová bezbariérová lávka má mít podobné parametry, jako ta u poděbradského zdymadla. Bude mít ocelovou nosnou konstrukci dlouhou 135 metrů a širokou tři metry.

Z důvodu pohodlného nájezdu se napojí přímo z přiléhající cyklostezky. Aby chodci nemuseli nájezd obcházet, počítá se i se schodištěm přímo k hotelu Ostrov. Cena je 31 milionů korun. Město čerpá na stavbu lávky finanční příspěvek od Státního fondu dopravní infrastruktury, a to v maximální možné výši.

Stavba kruhových objezdů

Co se však týká následků koronaviru, právě toto téma rozproudilo na sociálních sítích diskuzi, zda se kvůli Covid-19 nezpozdilo více dopravních staveb, například práce na kruhovém objezdu u nemocnice. Na to ale reagovalo vedení města, že nikoliv; vedle toho, že se ani nejedná o investiční akci města a tak jsou jeho pravomoci velmi omezené. „Na vině jsou přeložky inženýrských sítí a podmáčení podloží. Za běhu stavby se tak musí řešit problémy, které projekt nezahrnoval,“ reagovalo vedení města na stížnosti obyvatel Nymburka. „A protože vidíme, co vidíte i vy, účastníme se každého kontrolního dne a tlačíme na investora a zhotovitele. Věřte, že nás tato situace zlobí stejně jako každého řidiče i chodce v Nymburce,“ podotkli představitelé radnice.