Už několik let diskutovaná stavba dvou kruhových objezdů u nemocnice nakonec letos začne.

Provizorní kruhový objezd u policejního ředitelství nahradí letos trvalý. O pár desítek metrů dál před Hudebním klubem Mlejn vyroste i druhý kruhák. | Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

První omezení pocítí řidiči od pondělí 14. října do 15. prosince. To nebude možné z Boleslavské třídy zahnout kolem Hudebního klubu Mlejn do ulice Velké Valy. Uzavřena bude část silnice od zmíněné křižovatky po Havlíčkovu. Zásadnější uzavírky, které znemožní průjezd i částí Boleslavské, však přijdou až na jaře.