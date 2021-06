„V něm investorovi sděluje, že geodetický průzkum v místě výstavby odhalil skutečnosti, které dle odhadu zhotovitele prodlouží výstavbu oproti harmonogramu zhruba o měsíc. Firma zároveň žádá investora o vyhotovení stanoviska,“ uvedl Petr Černohous z tiskového odboru nymburské radnice.

Město podle jeho slov obratem požádalo kraj o vyjádření k této záležitosti, která by znamenala prodloužení dopravních komplikací ve městě.

Pokud by se skutečně jednalo o měsíční zdržení, pak by měla být stavba hotová do konce prázdnin. Jenže tomu už věří málokdo. Připomeňme, že v druhé polovině května byly práce na dva týdny zastaveny, protože firma údajně nedodala zásadní dokumenty, bez nichž stavba pokračovat nemohla.

V posledních dnech se na staveništi pracovalo v omezené míře a zhotovitel stále nesplnil řadu požadavků investora.