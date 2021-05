/FOTOGALERIE/ Stavba kruhového objezdu v Nymburce u bazénu je v plném proudu. Zásadní zprávou především pro chodce je fakt, že aktuálně už nemusí obcházet celý blok kolem areálu nemocnice, ale mohou projít i přes bývalou vietnamskou tržnici podél stěny bazénu.

Aktuální situace na stavbě kruhového objezdu u bazénu. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Chodci tak pokračují po Boleslavské třídě od prvního kruhového objezdu kolem hlavního vjezdu do nemocnice směrem k bazénu po levém chodníku a zábrany je nasměrují do vrat bývalé tržnice. Po někdejších stáncích už není ani památky, cesta podél části prosklené stěny bazénu je vytyčena z obou stran zábranami a ústí do Nerudovy ulice poblíž hlavního vchodu do bazénu.