Lékaři u Tomáška odhalili leukémii, když mu bylo necelých dva a půl roku. Diagnóze předcházely stále se opakující rýmy, virózy a záněty průdušek. Když s ním rodiče nakonec museli jet do nemocnice, nečekali verdikt onkologického onemocnění. „Měl vysoké horečky. Bolela ho záda a pak přestal chodit. Proto jsme sedli do auta a jeli do nemocnice,“ vzpomíná paní Martina, maminka malého Tomáška a jeho dvou bratrů Martina (16) a Marka (13) na den, kdy se jejich život obrátil vzhůru nohama.

Místo do školky tak Tomášek nastoupil na chemoterapii do Fakultní nemocnice Motol, do přísně sterilního prostředí, které si jeho nemoc vyžaduje. Nejvíce mu chyběla společnost dětí. „I malé kýchnutí znamenalo velký problém. Nesměl se ničím nakazit. Nemohl nikam během léčby chodit. Žádné návštěvy, děti, nikdo k nám nemohl. Proto se mnohdy paradoxně těšil do nemocnice, kvůli dětem, které tam byly," dodává.

Chemoterapii zvládal vcelku dobře, občas se bohužel neubránil infekcím a různým komplikacím. Do konce léta bude ještě na podpůrných antibiotikách a antivirotikách, po prázdninách ho pak čekají imunologické testy. Následně by měl být doočkován, respektive znovu naočkován. „Pak už snad bude moci do školky. Přestože má doma ještě dva starší brášky, je na něm už hodně vidět, že děti jeho věku, se kterými by si mohl hrát, mu moc chybí,“ svěřuje se jeho maminka.

Po dvou letech má snad Tomášek, který bydlí se svou rodinou v Kamenném Zboží nedaleko Nymburka, to nejhorší za sebou. Situace se lepší, Tomášek a jeho rodina ale pomoc stále potřebují. Návrat do práce pro paní Martinu není pořád možný a úkol živit pětičlennou rodinu, tak zůstává jen na otci. „Naštěstí v tom nejsme sami. Moc nám pomáhají pravidelné měsíční příspěvky od Dobrých andělů. Když pak opominu tu finanční pomoc, tak pro mě stejně tak moc znamená i ten fakt a pocit jistoty, že je tady stále spousta lidí, kterým není lhostejný takový osud, jako potkal nás. Že jsou tu lidé, kteří, když mohou, rádi pomůžou," svěřuje se paní Martina.

