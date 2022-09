Co rozhodne volby v Nymburce? Jedním z témat bude doprava

Nymburští policisté přijali 18. července trestní oznámení týkající se zmíněných starostových výroků. Ten na červnovém jednání zastupitelů citoval svá vlastní slova, která pronesl před 22 lety před policistou, jenž vyšetřoval dopravní nehodu způsobenou psy romského majitele. „Já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy,” prohlásil starosta. Později se za svá slova omluvil.

Nymburští policisté z důvodu podjatosti postoupili kauzu kolegům v Mladé Boleslavi. Ti případ začali vyšetřovat pro podezření z přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

„Kriminalisté sdělili dvaašedesátiletému muži ve zkráceném přípravném trestním řízení podezření z přečinu, pro který byl případ prověřován. Po jeho ukončení byl spisový materiál s návrhem na potrestání postoupen státnímu zastupitelství,“ uvedla policejní mluvčí.

Nymburské státní zastupitelství trestní stíhání poděbradského starosty podmíněně odložilo, kdy bylo zejména přihlédnuto k doznání dotčené osoby, její dosavadní bezúhonnosti a složení finanční částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.

Trestní stíhání bylo zastaveno s podmíněným odkladem na 18 měsíců. Pokud by v této době došlo ze strany starosty k dalšímu prohřešku, případ by putoval k soudu.

Na základě zmíněných výroků také starosta skončil jako lídr kandidátky STAN v Poděbradech pro podzimní volby. Celá kandidátka jej však podpořila a díky narychlo sehnaným podpisům se přeregistrovala na Nezávislí kandidáti Poděbrady a v září se bude ucházet o přízeň voličů.