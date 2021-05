Radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký po zveřejnění seznamu uvedl, že jde pouze o pracovní materiál a není to finální verze. Přesto záměr vyvolal bouřlivé reakce a na řadě míst proti takovému postupu samosprávy protestují. Nejnovější stanovisko radního hovoří o tom, že chce o rušení tratí v brzké době jednat s vedením obcí, kterých se to týká.

Současně uvedl, že rozhodnutí o případném rušení provozu na zmíněných tratích by mělo padnout během letošního léta. A šance, že obce rozhodnutí kraje zvrátí, bude zřejmě minimální. „Musíme si uvědomit, že nemáme a nebudeme mít na to, abychom udržovali při životě všechny tratě, jejichž základní síť vznikla v 19. století v době, kdy železnice byla jediným opravdu rychlým způsobem dopravy,“ uvedl Borecký pro server Zdopravy.cz.

Historie a výlety

To se nelíbí starostům z Městce Králové a Křince. Královéměstecký starosta Milan Pavlík vidí hned několik důvodů, proč se nejedná o dobrý nápad. „Já úplně přesně nevidím do ekonomiky provozu tratě. Nicméně podle mých informací po této trati pasažéři jezdí. Není to případ jiné trati v kraji, kde jede jedním spojem v průměru mezi dvěma a třemi osobami,“ říká městecký starosta.

Navíc podle jeho slov právě tuto trať lidé využívají často také k výletům. „Celá rodina v sobotu nasedne v Městci na vlak a jede do Činěvsi nebo Křince, a zpátky se pak vrací pěšky,“ naráží starosta na krásnou přírodu mezi oběma koncovými místy diskutované trati. V neposlední řadě by to pak byla škoda z historického hlediska. Poprvé vlaky po této trati jely už 19. února roku 1882.

„Aktuálně máme také opravené nádraží, nové fasády, nová střecha. Samozřejmě by zůstala trasa z Městce do Chlumce nad Cidlinou. Ale i tak by to byla škoda,“ říká Milan Pavlík, který chce o situaci informovat radní a zastupitele třítisícového města. Později chce sondovat i názory z vedení obcí, kterých se problém týká.

Tou další je městys Křinec. Také jeho starosta Jan Lebduška by vnímal zrušení železničního spojení Křince s Městcem Králové jako nešťastné. „Zatím se podle mých informací nejedná o konečné stanovisko kraje, jde o pracovní návrh. Tahle lokálka má svoji historii a i dnes s ní cestují lidé. V době, kdy je řada spojů rušena, situace se po koronaviru v dopravě ještě nevrátila do doby před ní, bych načasování takového kroku považoval za nešťastné. Situaci už monitorujeme přes Místní akční skupinu Svatojiřský les a chceme se spojit i s dalšími dotčenými obcemi. A později se k celé věci případně vyjádřit společně,“ řekl starosta Křince s tím, že on je rozhodně proti tomu, aby lokálka přestala jezdit a byla nahrazena autobusy.

Ekonomické řešení

Očekává se, že kraj bude argumentovat především ekonomickými údaji. Podle dostupných informací krajský úřad vyplácí na jeden kilometr provozu na železnici aktuálně mezi 130 a 150 korunami. A částka se má zvyšovat až k číslu kolem 200 korun. Zatímco dotování autobusové dopravy vyjde kraj přibližně na 40 korun na jeden kilometr.