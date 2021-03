Starostka Kounic ležících na trojmezí okresů píše ministru vnitra. Chce výjimku

Městys Kounice, obce Bříství a Vykáň: místa patřící pod nymburský okres leží na trojmezí. Kousek to mají na Prahu-východ i do kolínského regionu, kam jezdí k lékařům nebo na nákupy. A to je od pondělí 1. března problém. Jak jsme se přesvědčili, hranici za Vykání hlídá policejní hlídka, která kontroluje každé auto. A nákup by neměl být důvodem pro opuštění okresu.

Starostka Kounic Miroslava Sochorová. | Foto: DENÍK/Miroslav S. Jilemnický

Podle kounické starostky Miroslavy Sochorové může místním lidem uzavírka mezi okresy nadělat zásadní problémy. „Kounice leží čtyři kilometry od Českého Brodu. Lidé jsou zvyklí jezdit tam nakupovat, starší využívají služeb tamních lékáren,“ říká starostka. Po dohodě s Vykání a Břístvím Sochorová v pondělí dopoledne napsala mail ministru vnitra Janu Hamáčkovi. „Požádala jsem ho o výjimku pro všechny tři obce. Je opravdu rozdíl jet čtyři kilometry do Českého Brodu než do patnáct kilometrů vzdálené Lysé nad Labem,“ vysvětluje starostka. Automechanik jel projet auto a zapomněl na hranice okresu. Musel otočit Přečíst článek › Obyvatelé městyse zatím uvažují, jak situaci řešit. „Slyšela jsem o tom, že do Brodu nebudeme moci. Jezdit takovou dálku do Nymburka je nepříjemné, ale když nám nic jiného nezbude, tak co se dá dělat,“ krčí rameny Kristýna Lhotská. Ani další místní žena zatím problém neřeší. „Nakoupeno máme, a kdyby něco, lékaře mám stejně v Praze. Menší věci dokoupím tady a pak se uvidí,“ říká. Hraniční obcí je Vykáň. Dá se z ní vyjet třemi směry a pokaždé se řidič dostane do jiného okresu. Na jih na Kolínsko, kam míří místní do nedalekého Českého Brodu velmi často. Hned za obcí však stojí policejní hlídka a nákup nebude argumentem, který ji přesvědčí, aby místní pustila dál. To překvapilo Alenu Řeřichovou. „Já jsem s hrůzou až včera zjistila, že Český Brod už není Nymbursko. Jsem zvyklá tam jezdit. Ale hlady snad neumřeme. Chleba tady koupím a časem se uvidí. Zatím jsem o tom nepřemýšlela. Když bude nejhůř, asi budeme muset do Lysé nebo Nymburka,“ míní. Václav Rosenbaum právě řezal na pile před domem dříví. Když stroj utichl, vysvětlil, že má zatím nakoupeno. „A až bude potřeba, sednu na autobus a pojedu do Čelákovic nebo do Českého Brodu,“ myslí si starší muž. Že ho z obou tras vrátí zpátky? „Vždyť si přece potřebuju dojet nakoupit,“ argumentuje. Vykáňský starosta Václav Bryndza má na radnici připravené formuláře s čestným prohlášením. „Ráno přišli dva lidé, kteří si je vyzvedli. Jinak je zatím klid a nikdo to dramaticky neřeší. Uvidíme, jak dopadne starostka Kounic se žádostí o výjimku,“ konstatuje starosta. Policie kontroluje přejezdy mezi okresy. Bude přitvrzovat Přečíst článek › Naproti radnici sídlí malý obchůdek Můj domov s potravinami. Asijská prodavačka dotazu na to, jestli chodí od rána nakupovat více lidí, nerozumí. Zatím je v obci klid, ale jak v pondělí 1. března připomínali někteří místní, uzávěra okresu trvá první den. Jak to bude za dva týdny, zatím nikdo odhadovat nechce.

