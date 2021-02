A právě v těchto prostorách si se starostkou povídáme o tom, jak se Opočnice za posledních za dobu, co se sedí v křesle první dámy, změnila. A v nejbližší době změnit má.

Pro začátek se zeptám: vzpomenete si na něco, co se v poslední době událo netypického, zvláštního? Slovy klasika, na nějakou veselou historku z natáčení?

No mohu říci, že se u nás skutečně natáčelo. V roce 2018 u nás filmaři točili několik scén do filmu Jana Svěráka Po strništi bos. Točilo se v bývalé kovárně u čísla popisného 3, což je dole za autobusovou zastávkou, jsou tam vrata a na nich podkovy. Ve filmu jsou jak záběry zevnitř, tak také záběr, jak Oldřich Kaiser vyjíždí s koňmi. Tak to vyjíždí tady z naší kovárny.

Vida. Tak Opočnice má i filmový zářez v historii. Když se vás zeptám na nejzásadnější investici, nejdůležitější aktuální projekt v obci. Co to bude?

Určitě mě napadne výstavba pečovatelského domu, který vyrůstá hned naproti zmíněné kovárně. Dům nabídne deset bytových jednotek plus jeden sociální byt. Na akci jsme získali dotaci ve výši 6 milionů korun z ministerstva pro místní rozvoj. Celkový rozpočet je 14 milionů, zbylých 8 milionů doplatí ze svého rozpočtu obec. Ale to samozřejmě není jediná investice. V roce 2017 jsme zateplovali budovu samoobsluhy. O rok dříve jsme rozšířili knihovnu o místnost čítárny, na jejíž vybavení jsme dostali dotaci ze Středočeského kraje. V knihovně je veřejně přístupný internet, který mají občané zdarma. Staráme se taky o dětská hřiště, nedávno byly nakoupeny nové prvky na jedno z nich. Vybudovali jsme také víceúčelové hřiště, kde se hraje tenis, volejbal, nebo nohejbal.

To se díváme do nedávné minulosti. Zkusme říct i něco aktuálnějšího.

Nedávno jsme dokončili výstavbu nové šatny ve škole. Konečně nemají společnou šatnu děti, co chodí do školky a starší děti, co chodí do školy. Mačkaly se tam, byla to malá šatna asi 4 x 4 metry. Nyní už mají šatnu každý zvlášť. Kromě toho také každý rok opravujeme a děláme nové chodníky. Nejinak tomu bylo i v loňském roce. Nedávno jsme zažádali o dotaci na zateplení školy, chystáme i výměnu střechy. Provedeno už bylo její odvodnění.

Pokud vím, máte tu také aktivní spolky.

Hlavním spolkem je Sokol. Tedy SK Sokol Opočnice, fotbalový oddíl. Ten má aktuálně čtyři týmy, dvě přípravky, žáky a dospělé. Pak tu máme myslivce. Ti pravidelně pořádají plesy. Každý rok se také koná Dětský myslivecký den. Na něm se vždycky sejde 80 až 100 dětí, pořádají to společně s Opočnickým divadélkem a s obcí. Uskuteční se to vždycky na konci května, před Dnem dětí 1. června.

Konal se i loni?

Loni to samozřejmě nemohlo kvůli koronavirové situaci být v tradičním termínu, takže jsme to přesunuli na září. Chytli jsme nádherné počasí, bylo vedro. Děti jdou po stezce a na stanovištích plní různé úkoly. Konec je na zahradě restaurace, kde se ještě soutěží, ale také opékají buřty i prase. Je to každoročně hezká akce.

Zmínila jste Opočnické divadélko. To je také místní fenomén. Už před řadou let jsem viděl v jeho podání sehraného Mrazíka a bavilo to děti i dospělé.

Momentálně fungují spíše děti. Vede je Věra Blažková a také v rámci toho pořádají různé aktivity, třeba na Čarodějnice. Na konci léta pak zahradě hostince už dva roky vytvářejí letní kino.