„Především odmítám veškerá nařčení z nějakých majetkových nepravostí. Nadále zůstanu zastupitelem, tentokrát opozičním,“ řekl Červinka bezprostředně po svém odvolání. Následovalo hlasování o novém vedení města. Podle plánu se novým starostou stal Roman Schulz. Ten krátce po svém zvolení řekl, že jedním z jeho prvních úkolů bude zklidnit rozjitřenou situaci ve městě. „Musíme si uvědomit, že je něco, co nás přesahuje a spojuje. A tím je město Poděbrady. Město, které spravujeme, pro které pracujeme a které se snažíme řídit a rozvíjet,“ řekl po zvolení nový starosta.

Roman Schulz byl zvolen novým starostou Poděbrad.Zdroj: se svolením ODS

Po více než čtyřech letech se do vedení města vrátil někdejší starosta Ladislav Langr (Volba pro Poděbrady, VpP)). Tentokrát v pozici prvního uvolněného místostarosty. V případě potřeby bude starostu zastupovat. Na pozici druhého místostarosty zůstal Miroslav Holas (Naše Poděbrady, NP)

Přeběhlík a nová koalice

Kromě členů ODS a NP se tak novou součástí koalice stalo Langrovo hnutí VpP, které vystřídalo uskupení nyní už bývalého starosty Červinky. „Není to koalice z lásky, je to koalice z rozumu,“ uvedl už dříve Langr. Ten přímo na jednání zkritizoval poslední kroky dosavadního starosty a fakt, že kromě jiného nejsou funkční Turistické a informační centrum a v rozkladu je dle jeho slov i Kulturní centrum. „Pokud bylo vaším cílem udělat z našeho města střediskovou obec, tak to se vám podařilo,“ řekl Langr na adresu Červinky.

Podporovatelé

Volbu Schulze i Langra přímo podpořilo patnáct zastupitelů. Proti bylo pouze šest členů Červinkova hnutí. Přímou podporu má desetičlenná koalice od přeběhlíka z Červinkova hnutí Zdeňka Havlase a také jediné zastupitelky hnutí Žijeme pro Poděbrady Lucie Kůrkové. V opozici chtělo původně zůstat hnutí Pro občany Poděbrad (PoP), jehož předseda Jiří Mareš se vymezil především proti radnímu Miroslavu Káninskému z hnutí Naše Poděbrady. „Bohužel součástí nové koalice má být i pan Káninský (NP) a jakékoli spojení s tímto kmotrem poděbradské politiky odmítáme,“ uvedl Mareš před třemi týdny.

Nové bio sáčky v ulicích Nymburka na psí výkaly. Ubyde trusu na chodnících?

Jenže Miroslav Káninský se na začátku středečního jednání pozice radního vzdal. „Rozhodl jsem se rezignovat na pozici radního. I nadále zůstanu zastupitelem a budu pracovat v Městské realitní,“ oznámil zastupitelům. Tři zastupitelé za PoP tak nakonec přímo hlasovali pro nové vedení. Jejich zástupce Petr Hercik však odmítl, že by se stali součástí nové koalice. „V tuto chvíli jsme pouze podporovatelé,“ vysvětlil pozici sdružení.

Obměna rady

Příslušnou obměnou tak prošla také sedmičlenná rada města, která doznala hned čtyř změn. Odvolaného starostu Červinku nahradil nový místostarosta Ladislav Langr, jak to předpokládá zákon. Na pozici rezignujícího Káninského byl zvolen Zdeněk Havlas, ex zastupitel Nezávislých kandidátů. Odvoláni pak byli dva dosavadní radní za Červinkovo hnutí, Jaroslav Štěpán a Petr Dvořák. Nahradili je dva členové Langrova uskupení VpP, Tomáš Maux a Daniel Vencl.

Konec spolupráce

Působení dosavadní koalice v Poděbradech skončilo v pondělí 24. dubna ráno. ODS a NP zastoupení oběma místostarosty vypověděly koaliční smlouvu hnutí Nezávislí kandidáti, jehož lídrem je dosavadní starosta Jaroslav Červinka. Jemu vyčetli koaliční partneři prosazování vlastních zájmů po podzimních volbách, špatnou komunikaci a v neposlední řadě neutěšený stav Turistického informačního centra a Kulturního centra. Starosta a jeho hnutí výtky dosavadních partnerů rezolutně odmítli. „Starostovi je vytýkáno autoritativní řízení a nedostatek respektu ke koaličním partnerům. To důrazně odmítáme, opak je pravdou,“ píše se v prohlášení, které hnutí zveřejnilo den po avizovaném odvolání starosty.

NOVÉ VEDENÍ MĚSTA

Roman Schulz (ODS) – starosta

Ladislav Langr (VpP) – 1. místostarosta

Miroslav Holas (NP) – 2. místostarosta



KOALICE

Volba pro Poděbrady – 5 hlasů

ODS - 3 hlasy

Naše Poděbrady - 2 hlasy



PODPOROVATELÉ KOALICE

Pro občany Poděbrad – 3 hlasy

Zdeněk Havlas (ex – Nezávislí kandidáti)

Lucie Kůrková (Žijeme pro Poděbrady)



OPOZICE

Nezávislí kandidáti – 6 hlasů