Spolupráce s rebelkami?

Z vyjádření starosty Tomáše Macha vyplývá, že celou situaci kolem vystoupení tří členek z jím vedeného hnutí nevnímá jako jednoznačné vypovězení loajality a nebere to jako rozpad koalice, která před týdnem měla v zastupitelstvu dvanáct z jednadvaceti hlasů.

Jinými slovy, vystoupivší ženy nezavrhl jako hlasy, které by koalici nadále nepodporovaly. „Rád bych, aby vzájemná spolupráce s nimi pokračovala, neboť všechny zastupitelky Stáňa Tichá, Ivana Rychetská a Martina Kučerová během naší spolupráce prokázaly svoji odbornost a schopnost přinést citlivý pohled na věc,“ volí starosta smířlivý tón vůči rebelkám.

Ty však právě pro postupy starosty a dalších členů užšího vedení v minulých dnech příliš slov pochopení neměly. Kritizovaly způsob rozhodování, priority radnice a cosi, co bývalá místostarostka nazvala jednáním „daleko za hranou toho, co bych si dokázala představit jako přijatelné.“ Dvě zastupitelky, které vystoupily z hnutí během minulého týdne, zatím nemají jasno, jestli by starostu a stávající vedení města v dalších hlasováních podpořily. Chtějí klid na rozmyšlení, co dál. Exmístostarostce Tiché jsme se minulý týden nedovolali a na sms zprávy nereagovala.

Podpora odjinud

Jediný koaliční partner starostova hnutí, tedy ODS, který má v zastupitelstvu dva hlasy, podle slov místostarosty Zdeňka Vocáska koalici v tuto chvíli opouštět nehodlá. „Chceme se o celé situaci bavit, až se starosta vrátí z dovolené. Je to především problém hnutí Nymburk s klidem,“ řekl Vocásek.

Starosta Mach však naznačil, že by nové hlasy pro podporu stávajícího vedení mohl hledat i jinde, než na půdorysu stávající koalice. „Budu jednat se stávajícím koaličním partnerem, a i napříč politickým spektrem budu hledat další podporu, aby obyvatelé našeho města nezaznamenali nějaký propad nebo stagnaci. Je třeba jít dál a pokračovat,“ uvedl Mach.

Z kuloárů prosákla informace, že bezprostředně po středečním jednání zastupitelů, na němž rezignovala Tichá, mělo dojít k setkání některých členů vedení města s bývalou místostarostkou a nynější opoziční zastupitelkou Adrianou Gabrielovou z hnutí ANO. Jestli došlo k jednáním o případné podpoře stávajícího vedení radnice, není jasné. Připomeňme, že ANO má v nynějším nymburském zastupitelstvu tři hlasy. Gabrielová už byla místostarostkou v letech 2016 – 2018.

Přerozdělení kompetencí

V závěru svého vyjádření starosta popisuje praktické kroky, které podle něj vyplývají z rezignace místostarostky Tiché. Její kompetence, tedy odbor školství, kultury a památkové péče, dále odbor sociálních věcí a odbor informatiky si zatím do svých gescí rozdělí on sám a zbývající dva místostarostové. Než se údajně domluví na dalším fungování. „Jsem si vědom, že nerozhoduji jen sám za sebe, ale za celé naše město, a proto každý krok pečlivě promyslím. Jsem přesvědčen, že nejpozději na jednání zastupitelů, které se bude konat 11. září, už bude vše nastaveno tak, aby bylo možné plnit očekávání, která do nás občané vložili,“ uzavřel starosta své vyjádření z dovolené.