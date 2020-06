Cílem rekonstrukce bude zpřístupnění této historické budovy veřejnosti při zachování její historické hodnoty. Architektonickou studii už na jaře dokončil renomovaný pražský ateliér M1.

Důležitou součástí projektu jsou úpravy bývalého hospodářského dvora, který by měl být prodloužením plochy náměstí a měl by vyzývat k pořádání různých kulturních událostí. To potvrdil i architekt Jan Hájek z Ateliéru M1. „Plochu dvora chceme nově vydláždit, čímž ji nejen přiblížíme původní podobě, ale především umožníme její podstatně širší využití pro nejrůznější příležitosti. Dalším krokem je odstranění dřevěného venkovního schodiště na fasádě severního křídla a tím se uvolní pohled na městskou hradbu a baštu, kterou v návrhu zpřístupňujeme kovovým točitým schodištěm,“ vysvětlil Jan Hájek.

Podle architektonické studie bude na dvoře budovy lapidárium zakončené besídkou, kam se přesunou sochy a náhrobky ze zrušeného hřbitova. V areálu Starého děkanství je umístěno deset náhrobků a jedno sousoší ze zrušeného hřbitova u kostela svatého Jiří. Ten byl zničen v letech 1967 – 1969, aby na jeho místě mohl být vybudován zimní stadion. Na restaurování těchto kulturních památek město pracovalo tři roky a za pomoci finančních prostředků z Ministerstva kultury proběhla poslední etapa oprav náhrobků loni na podzim.

Projekt rozdělí na etapy

Ohradní věž dvora bude upravena jako vertikální zahrada, dvůr je v návrhu dále doplněn o mobiliář z kamenných fragmentů architektonických prvků, které jsou dnes na dvoře uskladněny. Návrh počítá s tím, že přízemí, které bude bezbariérové, nabídne návštěvníkům kavárnu a informační centrum. Tyto, a také prostory v prvním patře, budou využívány na pořádání výstav, přednášek, workshopů nebo svatebních obřadů.

Vzhledem k náročnosti celého projektu vedení města počítá s tím, že bude rozčleněn do několika etap. Odhadovaná cena rekonstrukce je dle studie 35 milionů korun. „I když je to velká částka, jsme rozhodnuti objekt Starého děkanství zachránit a znovu postupně přivést k životu. Letos by se mělo začít projektovat a já doufám, že v příštím roce bude možné rekonstrukci odstartovat,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá.