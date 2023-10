/FOTO, VIDEO, VIZUALIZACE/ Dlouhá desetiletí bez potřebného stavebního zásahu přivedla Staré děkanství na Kostelním náměstí v Nymburce až na pokraj zkázy. Stavení, které je společně s věží Kaplankou součástí nymburských historických hradeb a je tak památkově chráněným objektem, mají na poslední chvíli zachránit zásadní stavební úpravy.

Stavení, které je společně s věží Kaplankou součástí nymburských historických hradeb a je tak památkově chráněným objektem, mají na poslední chvíli zachránit zásadní stavební úpravy. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Úpravy mají podle posledních zpráv začít ještě letos. Z trosek historické budovy se má stát jedno z kulturních center města nabízející mimo jiné kavárnu, galerii nebo obřadní síň vhodnou třeba pro svatby.

Kavárna, obřadní síň a infocentrum

Radní vybrali firmu, která začne zchátralou budovu i s okolím opravovat. V rámci první etapy provede zhotovitel zajištění nosných zdí, vyměnu oken a dveří, opravu komína a schodiště. Budova dostane i novou střechu včetně konstrukce. „Přesný termín zahájení stavebních prací bude znám po podpisu smlouvy se zhotovitelem, společností Archatt z Ostopovic,“ uvedl Petr Černohous, mluvčí radnice.

Vizualizace: Nová budova drážních hasičů se stane dominantou Nymburka

Podle místostarostky Stanislavy Tiché by měly práce začít ještě letos. V rozpočtu má radnice na první ze tří etap vyčleněno 20 milionů korun. „Vzhledem k současnému stavu chceme zahájit první etapu revitalizace ještě letos. Ta se týká především zajištění samotné budovy a její konstrukce. V objektu plánujeme kavárnu, infocentrum, multifunkční prostory, obřadní síň i výstavní prostory,“ vysvětlila Tichá. V rámci dřívějších prohlášení počítá vedení radnice na místě i se vznikem infocentra.

Genius loci

Celkem by celý projekt měl vyjít na necelých 54 milionů korun. Zatím není jasné, kdy přesně by měla být dokončena třetí závěrečná etapa a kdy by do zrekonstruovaného objektu mohli přijít první návštěvníci. „K celé rekonstrukci přistupujeme s maximální citlivostí, cílem je především zachovat genius loci tohoto krásného místa, přiblížit ho lidem a vrátit mu život. Na spolupráci se zhotovitelem se velmi těším,“ konstatovala místostarostka.

Podívejte se: Takhle bude vypadat nová mateřská škola na nymburském Zálabí

Firma, která vzešla z výběrového řízení, má ve svém portfoliu realizaci oprav několika zámků, ale i objektů v Lednicko-valtickém areálu, částí Pražského hradu, střechy a fasád Národního divadla nebo celkovou obnovu brněnské vily Stiassni,