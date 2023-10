Malá Rozárka z Lysé nad Labem se narodila předčasně. Trpí poškozením mozku. Sdružení Srdce dětem, které letos podobnou sbírku pořádá už potřinácté, z loňského výtěžku pomohlo rodině s pokrytím nákladů cvičební metody, kterou zdravotní pojišťovna neproplácí. Rodina získala v rámci pomoci 82 tisíc korun. Letošní sbírka na pomoc dalším dětem právě začala. Veřejnost může pomoci zakoupením srdíčka na pokladnách prodejen řetězce Lidl za 30 korun. Sbírka trvá do 12. listopadu.

Při předání symbolického šeku rodině Rozárky v Lysé nad Labem. | Foto: se svolením Srdce dětem

Rozárka z Lysé trpí postižením mozku - cystickou periventrikulární leukomalacií. U dívky došlo k tomuto postižení kvůli předčasnému narození. Projevuje se v bílé kůře mozkové jako malé cysty, které způsobují přerušení spojů do šedé kůry mozkové. „Rozárka se narodila v sedmém měsíci těhotenství. Její rodiče už mají dvě starší děti. Obě se narodily takto předčasně a obě jsou v podstatě zdravé. Takové štěstí malá Rozárka ale neměla. Zpočátku se zdálo, že i ona bude zdravá, ale ve třech týdnech byla na kontrolním ultrazvuku a Rozárce byla diagnostikována právě zmíněné postižení mozku,“ řekla ředitelka obecně prospěšné organizace Život dětem Maria Křepelková.

Malá Rozárka z Lysé nad Labem s maminkou.Zdroj: se svolením Srdce dětem

Lékaři připravovali rodinu na to, že Rozárka nebude chodit. Ovšem představa, že mohou mít doma holčičku, která bude jenom bezvládně ležet, byla pro celou rodinu zoufalá. Proto s ní maminka začala pravidelně cvičit, protože nechtěla připustit, že by její holčička skutečně jenom ležela a skoro je nevnímala. Kromě cvičení dojíždí maminka s Rozárkou na rehabilitace, ergoterapie, hipoterapie i na logopedii. Prostě ze všech sil se snaží, aby holčička toho dokázala stále víc a víc.

A opravdu se jí to daří. Díky pravidelnému cvičení se Rozárka dokáže otočit, umí se plazit nebo s oporou posadit. S maminkou trénují jemnou motoriku, takže pravou rukou zvládne házet kostkou nebo přesouvat předměty. Ale tu levou musí ještě stále trénovat. Prostě má před sebou hodně práce.

Pojišťovny nepomohou

Rozárka mluví, všem kolem sebe rozumí, poznává sourozence a ví, co se po ní chce. Je to prostě chytrá holčička, která dělá velké pokroky. Nikdo z lékařů, kteří ji krátce po narození viděli, by dneska nevěřil, že může být tak šikovná. „Rodině chceme ze sbírky Srdce dětem pokrýt náklady na Feldenkreisovu metodu, která na základě jednoduchých a opakovaných cvičebních pohybů stimuluje lidský nervový systém ke změně řízení pohybu. Jedná se o proces učení se z vlastního těla, jak se pohybovat a žít s vynaložením nezbytně nutné funkční energie. Tuto zajímavou metodu bohužel zdravotní pojišťovny nehradí,“ dodává Maria Křepelková.

Na to se nedá připravit

Na návštěvu k Rozárce přijela mladá herečka Michaela Pecháčková, známá ze seriálů Ordinace v růžové zahradě nebo Modrý kód a nyní aktuálně hraje jednu z hlavních rolí v seriálu ZOO. Dokáže si představit, že by ji potkal stejný osud jako maminku Rozárky? „Myslím, že na tohle asi nemůže být připravený nikdo, každý si podle mě přeje, aby se mu narodilo zdravé dítě a tohle musí být velký šok. Samozřejmě, že bych to dítě milovala, nedokážu vůbec říct, co by se mi všechno dělo v hlavě, ale obdiv všem rodičům, protože tohle není vůbec lehké. Velký obdiv za tu péči, za ten čas, za tu energii, za tu lásku, kterou Rozárce její rodiče dávají,“ řekla herečka.

A je pravda, že se veškerá péče a láska všech členů rodiny malé Rozárky všem obrovsky vrací. Rozárka je krásná holčička, která má téměř neustále úsměv na tváři. Je to sluníčko celé rodiny. A všichni věří, že jednou udělá své první krůčky. V těchto dnech lze pomoci i ostatním nemocným dětem. Sbírka Srdce dětem pod záštitou společnosti Život dětem totiž začala v pondělí 30. října a končí 12. listopadu. U pokladny v Lidlu si může každý zakoupit samolepku srdíčka a tu potom nalepit do srdce ve výloze nebo si ji odnést domů. „Velká zaplněná srdce v Lidlech v celé naší republice jsou krásným důkazem, že nám osud dětí, které neměly v životě štěstí, není lhostejný,“ uzavřela za Život dětem, jednoho z pořadatelů sbírky Srdce dětem, Maria Křepelková.