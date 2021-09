Město má na tuto lokalitu zpracovaný samostatný projekt s názvem Hřiště pro všechny generace. Ten zahrnuje výstavbu nového multifunkčního hřiště a parkové úpravy celé plochy. Dále budou vybudovány rozvody vodovodu, oplocení a nové veřejné osvětlení. Řešena bude i zeleň, a to novým trávníkem a vysazením stromů, které přibudou k těm stávajícím.

Radnice vybrala dodavatele stavby a oznámila, že práce na nové zelené ploše mají začít na přelomu září a října. To potvrdil místostarosta Bořek Černý. „Revitalizace Jankovic probíhá podle plánu a byla by škoda nechat tuto část v současném nevyhovujícím stavu. Chystaná úprava navíc splyne i s nově upraveným okolním,“ vysvětlil místostarosta.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.