Vítězná koalice SPOLU získala na Nymbursku 13 688 hlasů. Druhé hnutí ANO pak podpořilo 13 392 voličů. Hranici 10 tisíc hlasů překonala i druhá demokratická koalice Pirátů se Starosty, pro které hlasovalo 10 490 voličů. Čtvrtá SPD pak už s větším odstupem získala 4 262 hlasů. Další strany, které se do sněmovny nedostaly, na Nymbursku prakticky kopírovaly celostátní výsledky. Hranici 4 procent překonaly ČSSD a Přísaha, komunisté získali jen 3.21%.

Podobně jako v případě republikových výsledků by se do sněmovny dostalo už jen hnutí SPD. Právě z něj bude jediný poslanec z našeho regionu pro příští čtyři roky. Stane se jím Radek Rozvoral, místostarosta Všechlap, který svůj mandát obhájil. Chtěli jsme jej po volbách požádat o reakci, ale v sobotu večer nebral telefon.

