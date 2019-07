Detailně vymodelované mašinky, nákladní vlaky i vozidla mnoha typů či půvabné krajiny plné lidí i zvířat. To vše nabídne výstava, kterou od 7. do 8. září pořádá Spolek železničních modelářů z Peček.

Výstava modelového kolejiště bude v Pečkách otevřena začátkem září. | Foto: archiv Deníku

K vidění bude v klubovně v Žerotínově ulici, a to v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 15 hodin. Na tradiční akci představuje svou modelářskou tvorbu zhruba třicet nadšenců ze spolku. Návštěvníci mohou zhlédnout tématicky postavené modelové železnice, které například představují vlaky z prvorepublikového období, druhé světové války, hornatého Švýcarska či z japonské železniční dráhy. To vše doplňuje pečlivě propracovaná krajina plná stromů, budov, lidí i zvířat.