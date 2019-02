Nymburk /FOTOGALERIE/ - Společnost zaměřená na cestovní ruch - Zlatý pruh Polabí - bojuje po pěti letech činnosti o svou existenci. Na schůzce se starosty kolem Labe došlo ke shodě. Nevdávejte to, vzkázali přítomní starostové.

Společnost Zlatý pruh Polabí pozvala na schůzku do jednací síně nymburské radnice starosty obcí kolem Labe, kteří se společností úzce spolupracují. Pavel Hlaváč za Zlatý pruh bilancoval 5 let činnosti, kde shrnul, co se povedlo a co naopak nepovedlo uvést v život. „Pracujeme od roku 2005, do té doby nebyla propagace cestovního ruchu v Polabí prakticky žádná. Za dobu naší činnosti máme 102 partnerů, jsou to obce, města, neziskové organizace a také podnikatelé,“ řekl Hlaváč.

Zlatý pruh vytvořil informační cedule, spoustu propagačních materiálů o cestovním ruchu v Polabí, rozjel projekt Zpřístupnění památek a kostelů a v neposlední řadě otevřel Turistické a informační centrum v Poděbradech.

Dostal se však do finanční krize, podle Hlaváče současné vedení kraje cestovní ruch odstrčilo na okraj svého zájmu. „Navrhuji založit Fond cestovního ruchu. Jednotlivé obce by do něj ročně přispívaly,“ řekl Hlaváč. Všichni zúčastnění starostové s takovým návrhem souhlasili.

Shodli se také na nutnosti zákona o cestovním ruchu. „Važme si bohatství, které kolem sebe máme, na něj nikdo nepřilepí nálepku Made in China,“ zhodnotila za společnost Zlatý pruh Polabí Kateřina Šrámková.

Podle starosty Poděbrad Jozefa Ďurčanského se situace ve společnosti Zlatý pruh Polabí může zlepšit. „Po hubených letech přijdou léta tučná. Je potřeba překonat toto špatné období,“ řekl Ďurčanský.

Zlatý pruh Polabí vydal i velmi reprezentativní publikaci s názvem 70 tipů na výlet v Polabí. Jde o vyčerpávající zmapování turistických míst kolem Labe. K dostání je v informačních centrech v Nymburce i Poděbradech.

Na závěr setkání vzniklo memarondum starostů v Polabí se zakotveným vznikem Fondu cestovního ruchu. Ten by mohl společnosti pomoci přežít.