Na Nymbursku budou policisté měřit například v Nymburce, Opočnici, Dlouhopolsku nebo Milovicích. Pozor by si měli dát i řidiči na dálnici D11. „Na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit budou policisté provádět v průběhu celého dne měření rychlosti. Na výběru úseků se nepodílejí jen policisté, ale i samotní občané, kteří vybírají úseky, na kterých dopravně bezpečnostní akce proběhne,“ vysvětlila policejní mluvčí Hana Rubášová.

S výběrem rizikových úseků, kde budou hlídky měřit rychlost automobilů, tak pomohla i veřejnost. Lidé mohli hlasovat do konce března.

V celém Česku bylo vloni do akce nasazeno přes 701 policistů, kteří v průběhu dne zkontrolovali 5226 vozidel. Policisté zjistili během čtyřiadvaceti hodin celkem 2774 dopravních přestupků, z čehož 2146 případů bylo porušení stanovených rychlostních limitů. Z toho 1996 případů s pokutami v hodnotě 1,4 milionu korun projednali na místě.

Vedle případů překročení povolené rychlosti policisté odhalili 14 řidičů pod vlivem alkoholu a 13 řidičů pod vlivem drog.

92 přestupků se týkalo držení telefonu za jízdy, v 81 případech nebyl řidič nebo spolujezdec připoután. V 5 vozech nebylo dítě připoutáno do autosedačky.

Kde budou policisté v pátek měřit rychlost na Nymbursku:

místní komunikace Nymburk, ul. Maršála Koněva u č.p. 2350, 2351

s.č. II/611, Velenka u BUS zastávky směr Sadská

s.č. I/11 km 13, BUS zastávky u křižovatky na Kněžičky směr Praha

s.č. I/11 km 4,7, ko. Kolaje BUS zastávky u BČS Ono - oba směry

s.č. I/11 km 4,7, k.o. Opočnice u odpočívadla oba směry

s.č. I/32 km 18,5 Nouzov - 70km/hod u č.p. 49) směr Jičín

s.č. I/11 Dlouhopolsko, ul. Poděbradská směr Chlumec n. C.

s.č. I/38 km 73,2 Oseček směr Kolín

s.č. III/3281,Libice nad Cidlinou ul. Odřepská křiž s ul. Mánesova u č.p 286 ( měř u č.p. 500) směr příjezd do obce z Odřeps.

s.č. II/328 Chroustov u č.p. 21 odbočka na Židovice směr příjezd do obce od Jičína

s.č. III/2722, ul. Ke Hradišťku, Sadská poblíž hotelu Modrá Hvězda výjezd z obce

s.č. III/3297,ul. Poděbradská ,Sokoleč směr k s.č. I/38

s.č. II/329, Kouty náves ve směru od Poděbrad

m.k. ul. Za Nádraží, Poděbrady měření v místě před DDM Symfonie, č.p. 56

m.k. ul. Topolová, Milovice u vjezdu na parkoviště Mirakula

s.č. III/32823 Opočnice naproti hřišti směr výjezd k s.č. I/11

s.č. II/330 Činěves naproti uzenářství směr od Netřebic

s.č. III/3316, Stratov naproti č.p. 40 směr výjezd na Milovice

s.č. III/33110, ul. Kostomlátecká, Nymburk v blízkosti staré váhy směr od Kostomlátek

s.č. II/611, Choťánky - Balkán u č.p. 65 oba směry

s.č. II/330, Rašovice náves směr od Budiměřic

D11 úsek 0-50 km obousměrně