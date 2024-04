Celostátní akce Speed Marathon se v pátek konala také na Nymbursku. Policisté odhalili různé prohřešky, od nezapnutých bezpečnostních pásů po jízdu bez oprávnění.

Kontrola motorkáře v nymburské ulici Maršála Koněva. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Policisté na každém rohu. Tak to s trochou nadsázky vypadalo v pátek během celostátní akce Speed Marathon, při níž policisté zastavovali řidiče na takových místech, která si prostřednictvím svých hlasů vybrali samotní obyvatelé měst a obcí.

Na Nymbursku tak šlo o kombinaci známých míst, kde řidiči skutečně často jezdí velmi rychle, ale také o místa málo frekventovaná, kde problém s rychlostí řidičů není až tak zjevný.

Druhá varianta byl případ Kostomlátecké ulice v Nymburce, tedy výpadovky z Drahelic na Kostomlátky. Tam policejní hlídka čekala kolem desáté dopoledne na vůz, který mohla zastavit a zkontrolovat, poměrně dlouho. Problémem v případě zastaveného šoféra však nebyla rychlost, ale nezapnuté pásy.

„Co na to říct. Jedu z domova z Kostomlátek do Nymburka do prodejny nechat opravit sekačku. O policejním zátahu jsem dneska slyšel, ale nějak jsme si to hlavy neuložil,“ krčil rameny řidič. „My jsme oprávněni uložit vám pokutu ve výši 1 500 korun, což je nejnižší možná částka, kterou nám zákon umožňuje uložit. Zaplatíte hotově nebo chcete složenku?“ ptal se řidiče dopravní policista. „Byla výplata,“ poznamenal řidič a vytáhl z peněženka tisícovku a pětistovku, za něž dostal pokutové bločky.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Závažnější prohřešek se hlídka vzápětí přesunula řešit do ulice Maršála Koněva, kde strážníci městské policie zastavili motorkáře hned s několika problémy. Proto přizvali na pomoc kolegy z republikové policie. „Čtyřicetiletý motorkář měl vysloven zákaz řízení. Navíc registrační značka neodpovídala té, která na motorce měla být,“ řekl Josef Ulrich, vedoucí nymburského dopravního inspektorátu.

Další hlídka na stejné ulici, ovšem až u prodejny Coop o několik stovek metrů dál, kontrolovala i přítomnost alkoholu u řidičů. Po dobu našeho focení se však na displeji po dýchnutí u žádného řidiče ani řidičky neobjevilo jiné číslo, než nula.