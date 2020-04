Se svými fotografiemi se do letošní soutěže na téma „Poděbrady – město našich srdcí“ zapojilo přes dvacet amatérských fotografů. Fotografie třinácti z nich vytvoří stolní kalendář na rok 2021. „Kromě odměn, které byly vypsány v podmínkách soutěže, je pro tři nejúspěšnějších účastníky připraveno překvapení v podobě dárkových poukázek od firmy 24print ,“ děkuje Městské kulturní centrum.

Mateřinky zapíší děti v květnu

Nymburk - Rodiče mohou podávat přihlášky dětí do mateřských škol od 2. do 11. května. Zápis do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 bude vzhledem k opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID – 19 probíhat bez přítomnosti dětí i rodičů. Rodiče mohou odevzdat tři přihlášky do různých školek s přílohami ve školce, kterou preferují. A to e-mailem, poštou, nebo osobně 11. května od 8 do 17 hodin. Výsledky se dozví 19. května.