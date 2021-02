Řešit se bude i situace kolem chystané sportovní haly, u níž se řeší rozdíly mezi původním návrhem a finální dokumentací. Zastupitelé projednají i situaci kolem školního stravování.

Vyšel Nymburský pábitel číslo 72

Nové číslo zpravodaje klubu čtenářů Bohumila Hrabala vyšlo v těchto dnech. Nymburský pábitel číslo 72 je k dostání v nymburské knihovně. Na jejích webových stránkách si lze stáhnout i starší čísla. V novém najdou příznivci známého literáta například rozsáhlou práci Alice Nicolson z Regensburgu Ženy v životě a díle Bohumila Hrabala, představení knižní novinky Petera Pačaje z Košic Moji Keršťania, či text písně Tomáše Havlína inspirované Slavnostmi sněženek.

Nymburská radnice vrací původní otvírací hodiny pro veřejnost

Vláda o víkendu zrušila omezení otevíracích hodin pro veřejnost na městských a obecních úřadech. Ty by tak měly mít už od pondělí otevřeno jako za normální situace. V Nymburce však včas radnice nereagovala a v pondělí dopoledne byla ještě budova na náměstí zamčená. Odpoledne pak zveřejnila informaci, že otevírací hodiny pro veřejnost se vrací od středy. „V pondělí a ve středu bude úřad otevřen pro veřejnosti v době 8 – 12 hodin a 13 – 17 hodin. Současně se znovu spouští rezervační systém. Ve čtvrtek budou obslouženi pouze předem objednaní, a to v době od 8 do 12 hodin. Pokladna je nově otevřena v pondělí a ve středu v 8 – 12 hodin a 13 – 17 hodin. Podatelna a Czech Point jsou navíc přístupné i v úterý a ve čtvrtek v čase od 8 do 12 hodin, v pátek je zavřeno,“ uvádí stránky radnice. Vedení města zároveň vyzývá, aby se místní pokusili i nadále většinu problémů řešit pomocí telefonu či mailů. „I nadále apelujeme na občany, aby zvážili cestu na radnici a chránili tak i sebe,“ žádají zástupci radnice.

Poděbradští plánují chodníky

Některé nové chodníky mají ještě letos vyrůst v lázeňském městě. Především ten, který se chystá v ulici U Bažantnice, je vynucen pohybem lidí do a z nedávno otevřeného obchodu. Zároveň by mělo dojít k výměně veřejného osvětlení, které je umístěno jen několik málo centimetrů od vozovky. Další chodník nahradí současnou vyšlapanou cestičku a má vyrůst jako spojnice pro lidi žijící v bytových domech v Čechově ulici s železničním podchodem.