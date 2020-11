„Při první obhlídce jsme marně koukali do kamen a nic neviděli. Po důkladnějším zbystření smyslů jsme ale zahlédli vykukující tmavé oči, které se skrývaly mezi sazemi. Puštíka jsme z kamen vyprostili a stráví u nás nějaký čas, než bude opeření připraveno na vypuštění do přírody,“ uvedl vedoucí stanice Luboš Vaněk.

Zdroj: Luboš Vaněk

Radnice odpustí část nájmů

Podobně jako při jarní vlně koronaviru a uzavření provozů ve městech se radnice znovu chystají pomoci podnikatelům, kteří sídlí v nebytových prostorách města a kteří musejí mít z důvodů stávajících opatření zavřeno. Města postupně schvalují podmínky, za nichž bude provozovatelům živností, obchodů a služeb sídlícím v těchto prostorách prominutá určitá část úhrady nájmů. Potvrdili to už v Lysé, či v Nymburce.

V Rožďalovicích zvou na rozsvícení Vánočního stromu

Jako jedno z mála měst vyvěsili v Rožďalovicích na úřední desku pozvání na rozsvícení Vánočního stromu. To se uskuteční v neděli 29. listopadu od 17 hodin. Podle informačního letáku také zazní vánoční koledy pouštěné z městského rozhlasu. Další program se v rámci akce neuskuteční. „Od následujícího dne, tedy od pondělí 30. listopadu, budou na Městském úřadu v prodeji vánoční hrnečky se svařákem,“ informují stránky radnice.

Poděbrady připomínají účet na boj proti koronaviru

Už v dubnu radnice založila transparentní účet, z nějž lze čerpat na pomoc těm, které postihla aktuální pandemie. Na účtu se částky i v desítkách tisíc korun pohybovaly hlavně na jaře, od června na něm byl pohyb minimální. Radnice jej nyní znovu chce oživit a vyzývá, aby ti, kteří mohou chtějí, přispěli. V pátek v poledne byl na účtu zůstatek 6 402 korun. „V této nelehké době je vzájemná pomoc a solidarita o to více ceněna. Město Poděbrady založilo na jaře transparentní účet na podporu boje proti koronaviru, kterým vám dáváme možnost formou finančního daru přispět na podporu boje s touto nemocí,“ vyzývá radnice. Na účet už přispěli jednotlivci i firmy. Hned po založení se na účtu objevily také příspěvky od starosty a obou místostarostů. Všichni věnovali po 5 tisících korunách.

V Milovicích budou ve čtvrtek darovat krev

Daruj krev aneb umíme pomáhat. Tak se jmenují akce, při níž mohou příchozí darovat krev. Pořádá je vedoucí místního policejního oddělení Pavla Brzobohatá a v minulosti se konaly v sídle místních policistů. Příští čtvrtek 26. listopadu od 8 do 11 hodin se ale uskuteční v budově pizzerie Pat a Mat, v takzvaném Srdíčku. Dárci musí mít sebou roušky. Dárcem může být osoba od 18 do 65 let, v současné době i osoba po prodělaném onemocnění covid – 19.