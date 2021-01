Následně vyroste novostavba prodejny v ulici Bílkova a součástí bude i parkoviště pro zákazníky. Dokončení stavby je naplánováno na konec léta letošního roku. Všechny veřejně přístupné prostory budou bezbariérové. Součástí stavby bude i chodník, který v místě od čerpací stanice po autobusovou zastávku chybí. Prodejna bude postavena podle nejnovějšího konceptu řetězce Lidl, kterému vévodí prosklená fasáda.

Radnice varuje před ničením květinových hodin u kolonády

Minulý týden a podle předpovědi zřejmě i některé dny tohoto týdne by mohla zakrýt nejen květinové hodiny v lázeňském parku sněhová pokrývka. Podle vedení města je pak situace využívána k nerespektování zákazu vstupu do prostoru hodin a dochází k ničení květinové výsadby. „Někteří lidé během zimních dnů opakovaně vstupují do prostoru květinových hodin a tím poškozují vysazené rostliny. Samozřejmě tím ničí tuto oblíbenou dominantu parku jako celek. Mějte ohled na zdánlivě „spící“ zasněžené hodiny a snažte se zabránit vstupu do prostoru hodin i vašim psím kamarádům,“ vyzývá poděbradská radnice. Prostor květinových hodin je monitorován kamerovým systémem.

Tajemníkem Poděbrad je bývalý místostarosta Kolína

Od začátku roku byl na pozici tajemníka Městského úřadu v Poděbradech jmenován Tomáš Růžička. Do konce roku pracoval jako tajemník Chvaletic. Politické zkušenosti má především z Kolína, kde působil v letech 2010 až 2018 jako místostarosta. Aktuálně je radním a zastupitelem za Volbu pro Kolín. V Poděbradech nahradil odvolaného Martina Suchánka.

Počet pozitivně testovaných překročil hranici 8 tisíc

Počet pozitivně testovaných na covid-19 na začátku týdne překročil počet 8 tisíc. K úterý 12. ledna to bylo podle evidence krajské hygienické stanice 8 018 případů. Což znamená, že při počtu obyvatel přibližně 100 tisíc byl pozitivně od začátku pandemie testován přibližně každý 12. obyvatel Nymburska. Aktuálně se léčí 1 695 osob. Počet vyléčených činí 6 203. S koronavirem zemřelo na Nymbursku zatím 120 osob. V rámci kraje na tom není Nymbursko nejlépe. Vyšší počet aktuálně nakažených má jen Mladá Boleslav, mnohem početnější Kladensko a oblasti v blízkosti Prahy. Naopak větší regiony jako například Příbramsko nebo Benešovsko mají aktuálně menší počty nakažených.