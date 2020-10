„Na náměstí hledáme pravidelně rostlý jehličnan o výšce přibližně 15 metrů. Strom by měl být dobře dostupný pro těžkou techniku. Pokud vlastníte pěkně rostlý strom a máte zájem ho věnovat pro vánoční výzdobu města, směřujte prosím vaše nabídky na pana Josefa Procházku, 325 600 254, e-mail: prochazka@mesto-podebrady.cz,“ vyzývají stránky města.

Covid – 19 uzavřel další odbor v Lysé

Omezení provozní doby pro veřejnost mají nařízeno všechny radnice. Někde se však ani ve vybrané dny a hodiny na příslušný odbor není možné dostat. Aktuálně se to týká dvou odborů na radnici v Lysé nad Labem. Z důvodu dalšího onemocnění covid – 19 na MěÚ, je Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury do odvolání uzavřen,“ informuje vedení radnice. Od 22. října je ze stejného důvodu uzavřen i odbor dopravy. Ten by se měl otevřít příští týden.

Květiny položili také v Nymburce

Výročí vzniku republiky si připomněli v řadě města na řadě míst. Také zástupci nymburské radnice si 102 let od vzniku Československa připomněli, ovšem letos bez účasti veřejnosti. „Bez velkých oslav a shromáždění museli jsme si letos připomenout myšlenku dnešního státního svátku. Položením věnců a chvilkou klidného rozjímání uctili památku na 28. říjen 1918 starosta města Tomáš Mach a místostarostka Stanislava Tichá,“ uvedly stránky města.

Nepotřebné pneumatiky je možné zlikvidovat ekologicky

Nepotřebné pneumatiky je možné odevzdat na všech místech zpětného odběru pneumatik, kterých je v Poděbradech a blízkém okolí hned několik. Nacházejí se například v ulicích Palackého či Družstevní nebo ve Sběrném dvoře. V okolí jsou to pak sběrná místa v obci Kluk či Choťánky. Vrácení je bezplatné a není podmíněno nákupem nových gum.