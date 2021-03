K dispozici budou po předložení občanského průkazu ve vchodu odboru sociálních věcí v budově B v ulici U Staré sladovny. Množství na osobu je 5 respirátorů a 5 roušek.

Nemocnice v Nymburce má další atestaci

Nemocnice i přes současné podmínky získala další atestaci. Týká se oboru chirurgie. V praxi to znamená, že od nynějška mohou vzdělávat lékaře až do atestace. „Covid jednou snad pomine a my budeme léčit zase normálně. Tohle je pro naši nemocnici velká věc. Po akreditaci pro internu můžeme až do atestace vzdělávat mladé lékaře i na oddělení chirurgie. Teď už nám do sbírky chybí jen obor Gynekologie – porodnictví, a i tam jsme v očekávání,“ uvedla jednatelka Nela Gvoždiaková.

Respirátory a roušky začali rozdávat také v Poděbradech

Odbor sociální péče a zdravotnictví poděbradské radnice zahájil od středy 10. března distribuci respirátorů a roušek pro osoby v nouzi nebo ohrožení, kteří nejsou schopni si zajistit ochranné prostředky dýchacích cest jiným způsobem. Případně nemohou žádat o finanční podporu na jejich nákup. „Pro jednu osobu je určeno 6 respirátorů a 10 roušek. Výdej probíhá do vyčerpání zásob vždy v pondělí a ve středu v úředních hodinách od 8 do 11 a od 14 do 17 hodin v 6. patře v budově Pentagonu na náměstí T.G. M.,“ uvedla mluvčí radnice Radka Kakrdová. Respirátory a roušky dostávají města se zásob Potravinové banky. Podobný přístup už uplatňují také například v Milovicích nebo v Lysé, která rozdává k respirátorům i dezinfekci.