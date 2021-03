Číslo naočkovaných za poslední týden je praktický stejné, jako například u nemocnice v Kutné Hoře a o 150 osob více než třeba v Neratovicích. Nemocnice vypisuje průběžně další termíny.

V Milovicích dezinfikují hřiště i zastávky

Otevřená dětská hřiště, venkovní sportoviště i přístřešky autobusových zastávek denně dezinfikují pracovníci města. Vedení radnice apeluje na obyvatele, aby i při venkovních aktivitách ve městě zůstávali zodpovědní. „Mějte zakryté dýchací cesty chirurgickou rouškou či respirátorem, neshlukujte se a mějte na paměti, že na veřejně přístupných místech se smí scházet pouze dvě osoby , které nesdílí společnou domácnost,“ vyzývá na svých stránkách vedení Milovic.

Hasičskou zbrojnici v Polabci dostaví za půl roku

O krok blíž jsou k rekonstrukci sídla hasičů v Polabci. Náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny bezmála na 5,5 milionu korun a stavební práce by neměly trvat déle než 6 měsíců. Jednotka dobrovolných hasičů díky rekonstrukci získá nové zázemí. Ke stávajícímu objektu hasičské zbrojnice bude přistaveno sociální zařízení a dispozičními změnami získají dobrovolní hasiči zasedací místnost a druhou garáž. Podstatný je i fakt, že celý objekt získá i novou střechu.

Městecká nemocnice navyšuje kapacitu testování

Nemocnice navyšuje kapacitu antigenního testování k průkazu SARS-CoV-2 pro veřejnost, případně zaměstnance firem, kde je testování nově povinné. Nově testují od 9 do 15 hodin každé pondělí, zbývající pracovní dny pouze v rozmezí od 13 do 14 hodin. Testování je pouze pro předem objednané. To lze učinit na telefonu 702 148 716 v čase od 8 do 12 hodin. Testování probíhá formou výtěru z nosu a výsledek je znám během 20 minut od výtěru. „Nabízíme rovněž mezinárodně uznávaný doklad o provedení tohoto testu,“ doplnila mluvčí nemocnice Lucie Drobík Kolářová.

Respirátory lze v Lysé vyzvednout i za seniora. S jeho průkazem

Vyzvednutí ochranných pomůcek pro seniory může proběhnout i bez jeho účasti. Potvrdila to na svých stránkách lyská radnice. Respirátory a dezinfekci může v budově Městské policie vyzvednout kdokoliv, kdo předloží občanský průkaz seniora, pro kterého se ochranné pomůcky vydávají. Pomoci tedy může kdokoliv z rodiny, soused, či kamarád.