V městysu na pomezí Nymburska a Kolínska pořádají ve spolupráci s Červeným křížem a Všeobecnou fakultní nemocnicí dvakrát do roka akci, na níž místní a lidé z okolí darují krev.

„Na jaře se to kvůli koronaviru nekonalo. V tomto týdnu jsme akci uspořádali a mile nás překvapila účast, kdy darovat bezplatně krev přišlo 31 lidí z Kounic a okolí. Dorazili například z nedaleké Vykáně. Příjemně z toho počtu byli překvapení i pražští zdravotníci. My bychom chtěli všem dárcům touto cestou velmi poděkovat,“ uvedla starostka Miroslava Sochorová. Vedení obce pro tuto akci tradičně poskytuje vlastní prostory, odběry se konaly přímo na Obecním úřadě. Některé nemocnice před několika týdny oznamovaly nedostatek zásob krve a vyzývali dárce, aby se dostavili k odběrům. Nemocnice v Nymburce a Městci Králové nemají vlastní transfúzní stanice a nakupují krev z jiných regionů a zatím se do problémů se zásobami nedostaly.