SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: U Milovic je až do poloviny ledna zakázán vstup do lesů

Časté pády stromů a větví a těžba dřeva. To jsou hlavní důvody, proč Vojenský lesní úřad vydal rozhodnutí o zákazu vstupu do lesů spravovaných Lesním hospodářským celkem Lipník. Což jsou lesy v okolí Milovic, zejména v bývalém vojenském prostoru. Zákaz platí od pondělí 19. října až do 18. ledna a je zdůvodněn obavou o životy a zdraví případných návštěvníků lesů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

„V rámci klimatické změny dochází k hromadnému odumírání březových a borových porostů. Hrozí nekontrolovatelné zřícení větví a i celých částí kmene, což může ohrozit zdraví, nebo i život návštěvníků lesa,“ píše se v úředním rozhodnutí. Zároveň se v porostech ve zvýšené míře pohybuje lesní mechanizace, což může být podle úřadu také zdraví ohrožující faktor. Sklárny chtějí koupit pozemky a rozšířit sklady

Celkem zhruba 800 metrů čtverečních pozemků chtějí od města koupit Poděbradské sklárny. Jde o pozemky, na nichž je v současné době zelená plocha ležící za stávajícím areálem firmy směrem k budovám Technických služeb. Forma na nich chce vybudovat několik skladů včetně velkého expedičního. Dále se chystá vybudovat a otevřít vzorkovou prodejnu a parkoviště pro zaměstnance. Prodej pozemků doporučila Rada města. Znalecký posudek stanovil cenu pozemků na přibližně tři miliony korun. Nabídky na možný odkup pozemků je možné podávat do 4. listopadu. SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Farmářské trhy někde ano, jinde ne Přečíst článek › Milovičtí ruší akce kromě trhů

Zrušení všech kulturních akcí až do odvolání oznámil starosta Milovic Lukáš Pilc. Zdejší knihovna tak například musí oželet oblíbenou Noc literatury, přesouvá zatím na neurčito besedu Digiděti a pozastavuje zatím na 14 dnů lekce kurzů tance. Naopak zatím se ve městě mohou konat farmářské trhy. Zástupci radnice si pochvalují ukázněnost zákazníků na těch posledních. „Téměř všechny obličeje byly zakryté rouškami i přesto, že povinnost to nebyla,“ chválí radnice. Hasiči se střídají bezkontaktně

Mimořádná opatření dodržují zaměstnanci složek Integrovaného záchranného systému, tedy policisté, záchranáři a hasiči. Ti se v současné době ani nepotkávají při předávání směn. Situaci popsal velitel nymburských drážních hasičů Jiří Zima. „Opatření se týkají povinnosti dezinfekce rukou zaměstnanců a měření tělesné teploty při vstupu do objektu hasičské stanice. Dále povinnosti nosit roušky na pracovišti a provádění bezkontaktního předávání směn,“ vysvětlil velitel. Přívoz začal opět jezdit přes Labe Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu