SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Testování na covid chystají v pondělí v Kostelní Lhotě

Mobilní testovací tým dorazí v pondělí 8. února do komunitního centra, kde se mohou všichni zájemci nechat zdarma otestovat na koronavirus. Objednat se lze telefonicky na čísle 325 599 019 nebo na mobil 604 442 629. Testovat se bude od 10 do 20 hodin, výsledky budou do 20 minut.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

Školáci v Opočnici mají nové šatny, netísní se se školkou

Oprávněné stížnosti na malou šatnu o velikosti zhruba 4 x 4 metry řešili ve škole a školce v Opočnici. Jedinou šatnu dohromady využívalo 25 dětí ze školky a 20 dětí z jednotřídky, která čítá malé školáky od první do páté třídy. To se ale před nedávnem změnilo. Obec nechala postavit ve škole novou šatnu, která byla před koncem loňského roku zkolaudována. „Nyní se děti ze Základní školy těší z nové šatny. Původní šatna zůstala dětem z mateřské školy,“ konstatovala starostka Jana Košvancová. Náklady na budování šatny byly vyčísleny na více než 666 tisíc korun. Obec na akci získala dotaci od Ministerstva financí ve výši necelých 547 tisíc, sama pak z obecní poklady doplatila téměř 120 tisíc korun. Očkování seniorů začne v Městci v neděli, v Nymburce později v Obecním domě Přečíst článek › Masopusty se ruší, nebo odkládají

Kromě plesů bude letos narušena také další tradice. Po Nymburce, který masopust obnovil loni a jeho letošní zrušení oznámil už dříve, se tradiční průvody s maskami a obcházením celé obce neuskuteční ani na vsích. Podle starosty Strak nechce obec pořádáním akce pokoušet žádná rizika a soustředí se na organizaci masopustu v roce příštím. V Dobšicích zatím odložili masopust na poslední březnový víkend, ale vyhlídky konání v tomto termínu jsou také nejisté. Pod prsty hejtmance Peckové nově kouká Václav Havel. Pracuje se jí prý hned líp Přečíst článek › Výdej knih zavedli také v Milovicích

Po nymburské knihovně zavedla bezkontaktní výdej knih také ta milovická. Principem je objednání si knih předem, a to buď pomocí služby Odložení z poličky nebo mailem, případně telefonicky. Knihovnice pak knihy připraví a ve chvíli, kdy si je bude moci čtenář vyzvednout, bude o tom z knihovny domluveným způsobem informován. Knihovnice také vysvětlí, jak si bezkontaktně knihy vyzvednout. K tomu účelu slouží skříňky umístěné před vstupem do knihovny. Vracet knihy je možné do biblioboxu před radnicí.