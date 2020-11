Nymburk rozšiřuje počet šedých kontejnerů na kovový odpad

U některých kontejnerových hnízd už jsou šedivé nádoby na kovový odpad od loňského roku. Například na Rejdišti. Nyní se jejich počet navyšuje a ti, kdo třídí, budou mít možnost využít specifické kontejnery i na dalších místech ve městě. Technické služby instalují nové nádoby na kovový odpad v ulicích Koněvova, Na Splavech (U Růžku), Kostomlátecká / K Náplavce, Kostomlátecká (u drůbežárny) a v ulici Dlabačova 2211. Po ukončení revitalizace sídliště Jankovice přidají Technické služby nádobu na kov také k podzemním kontejnerům v Růžové ulici. Někteří si však stěžují na nepraktičnost nádoby. „Vymývám kvůli tomu i konzervy po žrádle pro zvířata. Když jich mám celý koš, jedu je vyvézt, ale dostat je do této nádoby je spousta práce. Přes tuhé gumové zarážky v kruhovém otvoru na jedné straně se musí vhazovat po jedné a jinak to nejde ani u obdélníkového otvoru na druhé straně, který je jištěn zaklapávacím víkem. Zdržuje to a už jsem se u toho i pořezal,“ vysvětluje uživatel kontejneru na kov.

Lysá nad Labem podpoří podnikatele

Zastupitelé na svém posledním jednání schválili vyhlášení II. kola programu na podporu podnikatelů, jejichž podnikání je ohroženo v souvislosti s opatřeními z důvodu epidemie koronaviru, a to do 30. listopadu analogicky dle pravidel z jarního prvního kola. Žádat mohou i ti podnikatelé, kteří žádali již v prvním kole. Všechny potřebné informace jsou k dohledání na stránkách města, kde je i odkaz přímo k vyhlášenému programu pomoci.

V Milovicích je zavřený Relax park

Už několik dnů je pro veřejnost uzavřena oddechová zóna Relax park. Důvodem nejsou státní ani městská hygienická opatření, ale technická závada. „Z bezpečnostních důvodů je Realx park dočasně uzavřen. Došlo k mechanickému poškození dopadové plochy sportovních prvků . Jakmile bude dopadová plocha opravena odbornou firmou, park znovu otevřeme. Do té doby platí zákaz vstupu,“ uvedly stránky města. Až do konce týdne je také uzavřena místní školní jídelna.