O proměně psího útulku v Poděbradech jsme informovali už několikrát. Od nového roku jej provozuje neziskový spolek Haryk, podle nějž útulek dostal nové jméno. Tento rok dojde k revitalizaci pozemku, aby více vyhovoval psím aktivitám. Je plánovaná přestavba kotců, kterých je v této chvíli nedostatek.

Takto se má v příštím roce proměnit psí útulek. | Foto: Repro: Nymburský deník

Do útulku se nově může přijít podívat veřejnost v otvíracích hodinách, které jsou od úterý do pátku od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Odpolední hodiny pak platí i pro sobotu a neděli.