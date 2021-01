Labská strojní a stavební společnost nabídla cenu pod 28 miliony korun, zatímco druhý zájemce, firma OHL ŽS přišla s cenou téměř 39 milionů. Prvně jmenovaná firma tak zakázku získala, stavět se má na jaře. Více v jednom z příštích vydání.

Cyklověž vyroste i v Milovicích

Radnice představila investiční akce ve městě pro letošní rok. Mezi nimi je i stavba cyklověže, které cestující vlakem znají například z Poděbrad nebo z Lysé nad Labem, kde stojí dokonce už dvě. Nová by tedy měla vyrůst u relativně nedávno opraveného nádraží v Milovicích. Jde o prosklený tubus, do nějž si cyklisté za malý poplatek mohou ukládat své bicykly. Automat pak kola rozmístí po věži a ochranný systém je hlídá před krádeží. Využívají jej jak turisté, tak lidé při cestách do práce.

Svateb v Poděbradech ubylo skoro o třetinu

Zatímco v roce 2019 bylo v Poděbradech oddáno 161 párů, loni to bylo jen 111. Důvodem není jen menší zájem o vstup do manželství, ale také omezení kvůli koronaviru. V hlavní sezóně od května do září, kdy omezení neplatila, bylo sezdáno 86 párů. Od 12. března do 20. dubna se nesměla konat žádná svatba, v následujícím období, kdy mohlo na svatbu přijít maximálně 10 lidí, se konaly jen tři obřady. Po omezeních od 5. října se pak už do konce roku konalo jen patnáct svateb.

V Milovicích se chystá torzování

Torzování je nový projekt na úpravu stromů, který startuje v Milovicích. Metoda spočívá v tom, že stromy, které jsou ve špatném stavu a bylo by je nutné pokácet, avšak v dané lokalitě nepředstavují překážku či ohrožení, se upraví řezem na takzvaná bezpečná torza. Ta pak vytváří přirozené prostředí pro výskyt některých druhů zvířat, třeba tesaříků, nebo chroustů, které potřebují staré odumírající dřevo pro svůj vývoj. Stejně tak poslouží i pro ptáky, kteří žijí v dutinách stromů.

Obecní úřad v Jizbicích má posudek na demolici, přesune se jinam

Obecní úřad pro Jizbice a Zavadilku sídlí v budově, která má blízko do obou obcí na kraji lesa. To se však brzy stane minulostí. „Budova je ve špatném stavu, máme od statika posudek na demolici. Časem se přesune do Jizbic do objektu, kde donedávna sídlila hospoda. Ta už fungovat dále nebude, v objektu bude sídlit Obecní úřad a vzniknou v něm čtyři byty,“ vysvětlila starostka Eva Pacltová. Obec však čeká ještě několik kroků včetně vyhlášení výběrového řízení na dokumentaci. Konec hospody v Jizbicích však nebude znamenat pro místní štamgasty úplné „sucho“. „Dál bude fungovat motorest na Zavadilce,“ potvrdila starostka.

V Jizbicích obnoví mokřad, tůně postupně vysychají

Ne že by starostka Eva Pacltová věřila na pověry, ale v souvislosti s tůněmi za Jizbicemi platí to, co říkají i pamětníci: Pokud klesnou hladiny tůní, klesá i hladina podzemní vody a tedy i voda v jizbických studních. „To se skutečně nyní potvrzuje. Platí to jen pro Jizbice, v části Zavadilka jsou na tom jinak,“ vysvětluje starostka. Vysychání tůní obec trápí, a proto se zastupitelé rozhodli obnovit mokřad s tůněmi v lokalitě, které místní říkají Písák. Vedení obce tak už podalo žádost o dotaci na Ministerstvo životního prostředí, díky níž by měl být mokřad obnoven. Dotace, pokud bude schválena, by měla dorazit ve výši 1,6 milionu korun.